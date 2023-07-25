Космічний хамелеон показав своє справжнє обличчя на новому приголомшливому знімку (фото)

Завдяки інфрачервоному зображенню астрономи по-новому поглянули на відомий регіон утворення нових зірок.

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Астрономи з Європейської південної обсерваторії використовували телескоп VISTA, здатний спостерігати за космосом не тільки у видимому, а й в інфрачервоному діапазоні світла. Завдяки цьому телескопу вчені отримали нове приголомшливе зображення космічного хамелеона, що постає в новому кольорі, пише Space.

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Яскравий регіон космосу, наповнений новими зірками, де відбувається народження новий таких самих об'єктів, називається комплекс Хамелеон. Він розташований на відстані приблизно 522 світлових років від Землі, і його загальна ширина становить приблизно 65 світлових років.

Найяскравішим об'єктом у цьому регіоні утворення нових зірок є відбивна туманність під назвою IC 2631, яку ще називають Хмара Хамелеон. Саме ця туманність була головною метою нового спостереження за космосом.

Туманність IC 2631 називається відбивною тому, що вона складається з пилових хмар, які відбивають світло, що випромінюється найближчими зірками. Її можна побачити в центрі нового знімка праворуч від світного регіону, наповненого молодими яскравими зірками, які являють собою великі масивні об'єкти.

Туманність IC 2631 Фото: ESO

Здебільшого Хмару Хамелеон освітлює своїм світлом також молода величезна зірка під назвою HD 97300, що розташована в центрі туманності. Як видно на зображенні, зірку оточують фіолетові міжзоряні хмари.

Між зірками на цьому знімку також показані міжзоряні газ і пил, у яких відбувається формування нових зірок.

За словами вчених, саме в таких регіонах відбувається найактивніше зореутворення. Але у видимому світлі цей регіон космосу видається темнішим, адже космічний пил блокує світло від фонових джерел.

Завдяки тому, що інфрачервоне світло може проходити через такий пил, тепер учені змогли зазирнути в самий центр відбивної туманності й усього комплексу Хамелеона.

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