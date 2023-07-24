У Марс вріжеться його супутник Фобос: учені розповіли, коли чекати катастрофи

Дослідники кажуть, що зіткнення планети з власним супутником є неминучим.

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Марсохід NASA Perseverance нещодавно зафіксував, як супутник Фобос ненадовго затьмарив Сонце в небі на Марсі. Видовище вийшло досить захопливим і зловісним, оскільки Фобос невблаганно зближується з Червоною планетою, пише IFLScience.

Фобос — це один із двох супутників Марса, якому судилося врізатися в планету, в цей самий час Деймос поступово віддалятиметься від планети, поки зовсім не покине її орбіту.

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"Фобос наближається до Марса зі швидкістю 1,8 метра кожні 100 років. Така швидкість свідчить про те, що супутник або вріжеться в Марс через 50 млн років, або ж розпадеться на кільце", — кажуть у NASA.

"Учені знають, що Фобос приречений. Місяць наближається до поверхні Марса, їм судилося зіткнутися через десятки мільйонів років", — ідеться в заяві NASA, присвяченій нещодавньому затемненню.

Наш Місяць поступово віддаляється від Землі зі швидкістю приблизно 3,78 сантиметра на рік, а це означає, що в якийсь момент людство більше не побачить повного сонячного затемнення. Із Землі Місяць здаватиметься занадто маленьким, щоб повністю закрити собою Сонце.

"З часом кількість і частота повних сонячних затемнень почне скорочуватися. Приблизно через 600 млн років на Землі востаннє буде видно повне сонячне затемнення", — говорить дослідник із Центру космічних польотів імені Годдарда Річард Вондрак.

Наш Місяць на цей час повністю затьмарює Сонце, що є щасливою випадковістю. Обидва об'єкти в небі приблизно однакового розміру, тому як Сонце в 400 разів далі від Землі, ніж Місяць, а також у 400 разів більше в діаметрі. Також наголошується, що 4 млн років тому Місяць, до того як вийшов на свою сьогоднішню орбіту, здавався в небі приблизно втричі більшим.

Проте Місяць не встигне далеко відлетіти від Землі, на той час наше Сонце перетворитися на червоного гіганта і поглине нашу планету з її супутником.

Нагадаємо, вчені вважають, що супутники Марса Фобос і Деймос могли мати спільного предка. У своєму новому дослідженні експерти вивчили незвичайне розташування марсіанських місяців і деякі особливості їхніх орбіт.