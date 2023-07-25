Відбити напасть деменції. Оливкова олія ефективно знижує ризик смерті від недуги

Вчені поспішають порадувати любителів оливкової олії і запропонували замінити маргарин на альтернативу, що зміцнює здоров'я мозку й організму загалом, здатну навіть врятувати вам життя.

Згідно з новим дослідженням оливкова олія, що є одним з основних продуктів середземноморської дієти, може відігравати певну роль у профілактиці деменції. Ці дані отримано під час попереднього дослідження за участю понад 90 тис. медичних працівників, чий раціон харчування і стан здоров'я відстежували протягом трьох десятиліть, пише UPI.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час дослідження було виявлено обнадійливий зв'язок: у тих, хто щодня вживав більше половини столової ложки оливкової олії, ймовірність смерті від деменції була на 28% нижчою, ніж у тих, хто вживав її в рідкісних випадках. Ба більше, за словами одної з авторів, Анн-Жюлі Тессьє, навіть незначна зміна раціону, наприклад, заміна однієї чайної ложки маргарину на таку саму кількість оливкової олії на день, може знизити ризик смерті від деменції на 14%.

Однак важливо розуміти, що ці результати вважаються попередніми. Їх презентували на нещодавньому засіданні Американського товариства харчування, але вони ще не пройшли сувору процедуру рецензування та публікації в науковому журналі.

Отже, чи можна сказати, що оливкова олія однозначно захищає старіючий мозок? Не зовсім. Незважаючи на спокусливість поспішних висновків, характер цього дослідження означає, що воно може лише показати зв'язок або кореляцію між вживанням оливкової олії та зниженням ризику розвитку деменції. Воно не доводить, що одне безпосередньо викликає інше.

Проте оливкова олія багата на жирні кислоти омега-3, відомі своїми протизапальними властивостями. Оскільки вважається, що запалення відіграє певну роль у розвитку деменції, цілком імовірно, що регулярне вживання оливкової олії може бути корисним.

Хоча середземноморська дієта, відома широким використанням оливкової олії, пов'язана з поліпшенням пам'яті та когнітивних навичок у літніх людей, нове дослідження пов'язує споживання оливкової олії саме по собі, незалежно від загального раціону, з нижчим ризиком смерті, пов'язаної з деменцією.

Результати дослідження дають змогу припустити, що захисний ефект оливкової олії може бути зумовлений не тільки її роллю в зміцненні серцево-судинного здоров'я — відомого фактора ризику розвитку деменції, а й наявністю в ній поліфенолів. Це рослинні сполуки, що містяться в оливковій олії, які відомі своїми протизапальними та антиоксидантними властивостями.

Незважаючи на отримані результати, важливо зазначити, що не існує простого й універсального рішення для запобігання деменції. Безліч чинників навколишнього середовища і способу життя сприяють здоровому старінню мозку. Проте заміна маргарину на оливкову олію видається розумною зміною раціону харчування, хоча і не є надійною гарантією від деменції.

Однак концентруватися лише на оливковій олії було б помилкою. Як підкреслюють експерти, ключове значення має якість харчування в цілому. Вживання різноманітної рослинної їжі та обмеження продуктів тваринного походження, як видається, є міцним фундаментом для загального здоров'я.

Тож, хоча вартість оливкової олії може стати перешкодою для декого, її вживання у складі збалансованої та повноцінної дієти може стати гідною інвестицією в довгострокове когнітивне здоров'я.

Раніше Фокус писав про п'ять способів відрізнити звичайне погіршення пам'яті від наступаючої деменції. Зміна в зорі, настрої та прийнятті рішень є загальними ознаками деменції.

Також Фокус писав про ефективність середземноморської дієти для поліпшення здоров'я. Вчені з'ясували, що прихильність до середземноморської дієти пов'язана з більш високим рівнем фізичної підготовки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.