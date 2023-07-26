Знайдено причину масових серцевих нападів і смертей: хвилі тепла і прохолоди "косять" людство

Дослідники виявили, що екстремальні кліматичні зміни небезпечним чином впливають на людей — у деяких випадках ризик смерті зростає вдвічі.

В останні місяці дослідники раз у раз фіксують нові рекордні температури. Ба більше, деякі вчені припускають, що цьогорічний липень і зовсім стане найспекотнішим за весь час спостережень, а надалі ця тенденція лише посилюватиметься, пише Gizmodo.

Самі по собі екстремальні кліматичні зміни не приносять користі планеті, проте дослідники тепер вважають, що хвилі тепла і похолодання пов'язані з великою кількістю смертельних серцевих нападів. Причому ризик смерті від серцевого нападу майже вдвічі вищий у дні, коли на світ обрушується рекордна спека або сильне забруднення повітря дрібними частинками.

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У новому дослідженні китайські дослідники проаналізували дані, зібрані про зареєстровані випадки смерті від серцевого нападу в провінції Цзянсу в період з 2015 до 2020 року. Пізніше вони зіставили цю інформацію з даними про навколишнє середовище в цьому районі, зосередивши увагу на особливо спекотних і прохолодних днях, а також вивчивши рівень дрібних твердих частинок (розміром менше ніж 2,5 мікрона).

Загалом у цей період у провінції було зареєстровано 200 000 смертельних серцевих нападів. Вчені проаналізували дані й виявили помітний зв'язок між збільшенням смертності від серцевих нападів і днями з екстремальною температурою навіть після врахування інших факторів.

Автори дослідження вважають, що глобальне зростання екстремальних погодних умов обернеться для людства жахіттям — імовірно, кількість смертельних серцевих нападів продовжить зростати разом зі збільшенням інтенсивності та сили теплових хвиль. Результати дослідження також свідчать, що найбільш небезпечними днями виявилися дні екстремальної спеки, в які також спостерігалися високі рівні певних забруднювачів повітря.

Загалом учені вважають, що хвилі спеки становлять більшу загрозу, ніж хвилі похолодання. Залежно від тривалості та сили теплової хвилі пов'язаний з нею підвищений ризик смерті коливався від 18% до 74%. У найхолодніші дні зв'язок також спостерігався, але ризик коливався лише в межах від 4% до 12%. При цьому найнебезпечнішими для людини виявилися дні екстремальної спеки, що супроводжувалися сильним забрудненням дрібними частинками — у ці дні ймовірність смерті від серцевого нападу зростала вдвічі.

Та все ж автори дослідження зазначають, що їм вдалося виявити лише кореляцію між екстремальними погодними умовами та смертністю від серцевих нападів, проте не чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Утім, це дослідження підтверджує висновки попередніх досліджень про те, що серцеві напади стають небезпечнішими в дні екстремальних погодних явищ.

За словами старшого автора дослідження, доцента епідеміології в Школі громадської охорони здоров'я Університету Сунь Ятсена, Ювея Лю, смертельні серцеві напади — не єдина серйозна проблема, що посилиться зі зміною клімату. Вчені попереджають, що людство також зіткнеться з посиленням таких проблем, як алергія на пилок і поширення хвороботворних переносників, таких як кліщі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина.