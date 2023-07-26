Найдавніше у світі родинне дерево: вчені виявили сімейну гробницю віком 5700 років

Вчені досліджують 5700-річну гробницю, яка проливає світло на родинні зв'язки в Британії на ранніх стадіях розвитку сільського господарства. В могилі, що отримала назву Хейзлтонський довгий курган, знаходяться останки п'яти поколінь однієї родини, поховані протягом століття.

Могила містить численні кістки і зуби, що належать багатьом людям, причому 35 з них збереглися напрочуд добре. Це дозволило вченим успішно секвенувати їхню ДНК. На диво, 27 з них виявилися тісно пов'язаними між собою, ведучи свій родовід від одного патріарха, який мав дітей щонайменше від чотирьох різних жінок, пише IFLScience.

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Провідний генетик, доктор Іньїго Олальде з Університету Країни Басків та Ікербаска, відзначив важливість чудового збереження ДНК і передових методів аналізу, використаних для виявлення найдавнішого реконструйованого родинного дерева, яке коли-небудь було відоме. Цей прорив дозволяє глибше зрозуміти соціальну структуру цих стародавніх груп.

Хейзлтонський довгий курган має довгу форму з Г-подібними камерами на півночі та півдні, кожна з яких містить кілька тіл. Примітним відкриттям стало те, що дві половини гробниці спочатку використовували для поховання останків померлих із двох гілок однієї сім'ї, що вказує на потенційний ключ до динаміки спорідненості інших неолітичних гробниць.

Окрім патріарха, в гробниці поховані три з чотирьох жінок, з якими він мав дітей, а також шестеро їхніх нащадків, семеро онуків, троє правнуків і один праправнук.

Цікаво, що в гробниці також похована жінка, яка, схоже, вийшла заміж за цього чоловіка, а також троє "пасинків", біологічно непов'язанмх із патріархом. Ці чоловіки були синами матерів, похованих у гробниці, але не мали прямого зв'язку з чоловічою лінією родини.

Хейзлтонський довгий курган, показаний тут на знімку з реконструкції, містить п'ять поколінь родини, чия ДНК була секвенована, показуючи їхні стосунки та структуру родинних зв'язків того часу Фото: Courtesy of Corinium Museum, copyright Cotswold District Council

Хоча значення поховання на північній стороні кургану залишається незрозумілим, більшість синів поховані на тому ж боці, що і їхні матері, а наступні покоління, як правило, слідували цій схемі. Були й винятки, наприклад, дві дочки, які не пережили дитинства, але поховані на сімейному боці. Однак дорослих жінок із цього роду тут не поховали, що свідчить про те, що вони, можливо, переїхали.

Це відкриття вирізняється з-поміж тисячі давніх зразків ДНК братів і сестер або двоюрідних братів і сестер, які вже вивчені, оскільки небагато випадків, коли можна було б однозначно охарактеризувати точні взаємини в багатопоколінних сім'ях.

У кургані знайдено п'ять чоловіків і три жінки без видимих генетичних зв'язків з іншими. Хоча цілком можливо, що жінки вийшли заміж, не маючи синів, присутність чоловіків свідчить про те, що усиновлення могло бути поширеною практикою.

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