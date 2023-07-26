Рік триває всього 17,5 годин: розплавлена суперземля якимось дивом зберегла зміну дня і ночі

Учені вважають, що вкрита океаном із розплавленої лави екзопланета ще більш незвичайна, ніж передбачалося.

Астрономи продовжують вивчення дивної розпеченої екзопланети 55 Cancri e, яка у 2 рази більша за Землю за розмірами та у 8 разів більша за нашу планету за масою. Завдяки цьому її називають суперземлею, хоча вона має справді пекельні умови. Поверхня кам'янистого світу вкрита океаном із розпеченої лави, де температура сягає пари тисяч градусів Цельсія. При цьому планета обертається настільки близько до своєї рідної зірки (вона називається Коперник), що рік тут триває всього 17,5 земних годин. Передбачалося, що ця суперземля завжди повернута однією стороною до своєї зірки, тому на одній її стороні панує вічний день, а на іншій — вічна ніч. Але нове дослідження вчених зі Стокгольмського університету припускає, що день і ніч все ж існують на цій пекельній екзопланеті, пише Forbes.

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Астрономи продовжують дослідження різних за своїми характеристиками екзопланет, і особливу увагу вже кілька років поспіль привертає до себе планета 55 Cancri e, розташована на відстані приблизно в 40 світлових років від Землі.

Тут не варто шукати ознаки існування життя, адже на поверхні цього кам'янистого світу температура настільки висока, що може плавитися залізо. Проте так звана суперземля являє собою цінний об'єкт для вивчення еволюції кам'янистих планет.

Хоча вчені раніше припускали, що гравітація зірки утримує завжди 55 Cancri e поверненою до своєї зірки лише одним боком, нові спостереження астрономів зі Швеції вказують на те, що насправді тут може мінятися день і ніч, тобто планета все ж повертається різними боками до Коперника.

У результаті нових спостережень учені виявили більше змін у температурі та орбітальному русі, ніж вони очікували побачити. За словами вчених, розпечена екзопланета може мати трохи ексцентричну орбіту через гравітаційний вплив трьох інших планет у цій системі. Ці планети розташовані далі від зірки, ніж 55 Cancri e, а найвіддаленіша планета взагалі робить повний оберт навколо Коперника за 15 земних років.

Вчені вважають, на вкритій океаном із розплавленої лави екзопланеті все ж існують день і ніч, хоча вважалося, що цього немає Фото: NASA

З іншого боку, вчені заявили про те, що вони поки що не впевнені на всі 100% у правильності своїх висновків, але попередні дані вказують на те, що 55 Cancri e ще більш дивна планета, ніж передбачалося.

Згідно з наявними теоріями, ця планета насправді сформувалася набагато далі від своєї зірки, а потім якимось чином (вчені поки що точно не знають як) перемістилася на свою нинішню орбіту.

Деякі вчені припускали, що ця планета спочатку була газовим гігантом, який втратив свою атмосферу через сильне випромінювання зірки. Але більшість астрономів вважають, що цей світ завжди був кам'янистою планетою, тобто схожою за складом на Землю.

Дослідники припускають, що коли на цій планеті настає день, то її поверхня сильно нагрівається і починає плавитися ще більше, завдяки цьому відбувається випаровування складових її речовин. Таким чином на цій планеті може формуватися силікатно-мінеральна атмосфера. Коли ж настає ніч на планеті 55 Cancri e, то температура тут знижується і вся пара перетворюється знову на розплавлену лаву, яка випадає у вигляді дощу.

Фокус уже докладно писав про цю екзопланету, про її основні властивості, а також про інші три планети, які обертаються навколо місцевої зірки, трохи меншої за розміром ніж Сонце.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили воду в місці формування планет навколо однієї із зірок. Це означає, що на такій планеті, яка з'явитися тут, уже від самого початку може бути вода і вона може бути схожою на Землю.