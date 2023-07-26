Сонце ні до чого. Життя на Землі з'явилося завдяки іншій зірці: що з'ясували вчені

Згідно з новим дослідженням, так звана зірка-порушник могла доставити в Сонячну систему елементи, які сприяли появі життя на нашій планеті.

Учені вперше виявили дуже стару зірку, яка пролетіла через регіон утворення нових зірок і доставила сюди важливі хімічні елементи. Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astrophysical Journal Letters, подібне вторгнення так званої зірки-порушника в ранню Сонячну систему також могло статися. Завдяки цьому Земля могла отримати елементи, які зіграли вирішальну роль у появі життя на нашій планеті, пише New Atlas.

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Так звані зірки-порушники можуть мандрувати галактикою і пролітати через регіони появи нових зірок, у яких самі вони не народилися. Раніше вчені виявили, що більша частина таких зірок має досить молодий вік, але тепер астрономи вперше виявили вторгнення в регіон зореутворення дуже старої зірки. Такого раніше ще ніколи не спостерігали.

Ця зірка є червоним гігантом і перебуває на такій стадії свого життя, яка називається асимптотична гілка гігантів (АВГ). У цей час у не дуже великих зірок закінчується водень у їхньому ядрі, і вони починають спалювати гелій. Згодом такі зірки помруть і перетворяться на білих карликів.

Зірки, які перебувають на стадії АВГ, створюють у своїх надрах величезну кількість таких радіоактивних ізотопів як алюміній-26 і залізо-60. Згідно з нинішніми теоріями ці ізотопи призвели до того, що на початковому етапі життя нашої планети надра Землі нагрілися і почався рух літосферних плит. Якби цього не сталося, то на Землі так і не з'явилося б життя.

Згідно з новим дослідженням, так звана зірка-порушник могла доставити в Сонячну систему елементи, які сприяли появі життя на нашій планеті Фото: New Atlas

Але як саме ці елементи потрапили на нашу планету досі до кінця неясно. Деякі теорії говорять про те, що вибух наднової недалеко від Сонця міг засіяти найближчий космос важливими хімічними речовинами, які отримала і Земля. Але в такому разі незрозуміло, як вижила рання Сонячна система внаслідок вибухової хвилі.

Тому автори нового дослідження вважають, що насправді в нашу систему потрапили необхідні, зокрема й для появи життя на Землі, елементи якраз завдяки вторгненню старіючого червоного гіганта.

Науковці припускають, що вибух наднової може і не потрібен для появи алюмінію-26 і заліза-60 на планетах, для цього потрібно лише, щоб через регіон, де формується зоряна система пролетіла зірка у стадії АВГ. Тепер вчені хочуть знайти ще більше подібних прикладом вторгнення старих зірок у стадії АВГ у регіони появи нових зірок, що може підтвердити нову теорію.

Що стосується того, як наша Сонячна система могла б вижити внаслідок вибуху наднової в найближчому космосі, то Фокус уже писав про те, як це могло статися.

Також Фокус писав про те, що склад однієї з далеких галактик суперечить існуючим теоріям, адже тут не знайшли одного дуже важливого, але загадкового компонента.