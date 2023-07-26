Гігантський шрам на тілі Землі. "Врата пекла" на північному сході Росії "розкриваються" на 30 м на рік (відео)

Ця сибірська вирва вже досягла 100 метрів у глибину і близько 1 кілометра в довжину, але з кожним роком продовжує лише збільшуватися.

Кратер Батагайка є величезним розломом у надрах Далекого Сходу Росії, який утворився всього за кілька десятиліть через розморожування і танення вічної мерзлоти. Десятиліття потому, коли екстремальні кліматичні зміни все ще продовжують руйнувати цю частину світу, сибірський шрам на тілі Землі, або як ще називають розлом "Врата Пекла", лише продовжує розширюватися, пише IFLScience.

Зазначимо, що ця тріщина широко відома в усьому світі як найбільший кратер вічної мерзлоти на планеті. Сибірські "Врата Пекла" розташовані в Республіці Саха посеред хребта Черського — ланцюга гір на північному сході Сибіру між річками Яна та Індигірка.

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Після утворення розлому місцеві жителі охрестили його "Воротами в підземний світ". Воно й не дивно, проріз на тілі Землі має форму пуголовка і простягається на глибину до 100 метрів, а його довжина становить близько 1 кілометра. При цьому самі "Врата Пекла" оточені густими бореальними лісами сільської місцевості.

Дослідники не такі вразливі, а тому вважають за краще називати це місце "мегападінням". Уперше про нього стало відомо в 1960-х роках, коли рясне вирубування лісів у цьому районі порушило вічну мерзлоту — це призвело до ослаблення землі до точки, після чого стався обвал.

Вчені зазначають, що рік за роком цей розлом стає все більшим і більшим. Деякі дослідження і зовсім показали, що розлом здатний розширюватися зі швидкістю від 10 до 30 метрів на рік. Деякі вчені припускають, що розширення "Воріт Пекла" відбувається у відповідь на зміни клімату в цьому районі, що призводить до теплішого літа і коротшої зими. Усе це разом становить реальну загрозу для вічної мерзлоти, яка скріплює землю в цьому регіоні.

Цього тижня дослідникам вдалося зазирнути у "Врата Пекла" і добути дивовижні кадри, що показують кратер зсередини. Зазначимо, що в інших частинах Росії вчені також спостерігають незвичайну геологічну активність, пов'язану з підвищенням глобальної температури.

Наприклад, влітку 2020 року на північному заході Сибіру утворився величезний провал діаметром понад 20 метрів і глибиною понад 30 метрів. Кратер був буквально підірваний після того, як бульбашка метану вирвалася з-під землі у віддаленій тундрі.

До слова, подібні події спостерігаються не тільки в Росії. 2021 року у двох селах неподалік від столиці Хорватії Загреба з'явилося близько 100 воронок, деякі з них знаходилися надзвичайно близько до будинків місцевих жителів.

Раніше Фокус писав про те, що пекло на Землі існує, і воно розташоване в Росії: температура в цій населеній точці сягає -71,2 °C.