Ліки подвійного призначення. Препарат від розсіяного склерозу знизив ризик зараження ковідом

Широко поширений препарат для лікування розсіяного склерозу, тепер отримав нове призначення: обмеження передавання Covid-19 у сімейному середовищі.

Під час знаменного клінічного випробування під назвою CONCORD-19 дослідники з Перта виявили, що препарат інтерферон може допомогти знизити поширення вірусу Covid-19. Хоча він і не знижує тяжкість перебігу вірусу у тих, хто вже заражений ним, але, мабуть, допомагає запобігти переходу вірусу від людини, зараженої вірусом, до інших членів її сім'ї. Це може стати важливою частиною головоломки в пошуку стратегій запобігання майбутнім пандеміям, пише Medical News.

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Інтерферон — це білок, який природним чином присутній у нашому організмі і працює за лаштунками, зміцнюючи імунну систему і допомагаючи боротися з інфекціями. Ті, хто страждає на розсіяний склероз, можуть бути знайомі з цим препаратом, оскільки він є одним із поширених методів лікування цього захворювання. Цікаво, що це не перше зіткнення інтерферону з коронавірусами — він довів свою безпеку та ефективність у попередніх клінічних випробуваннях проти атипової пневмонії та БВРС.

Під час нового дослідження, в якому взяли участь понад тисяча осіб у Сантьяго, Чилі, сім'ї були випадковим чином відібрані для отримання або стандартного лікування від Covid-19, або схеми з трьох ін'єкцій інтерферону-бета 1а, які робили на перший, шостий і одинадцятий день періоду ізоляції. Протягом місяця медична група уважно стежила за цими сім'ями, щоб з'ясувати, чи зможе лікування інтерфероном стримати поширення вірусу, його тяжкість і тривалість.

Результати виявилися вельми обнадійливими: якщо в організмі Covid-позитивного члена сім'ї була велика кількість вірусу, то ін'єкції інтерферону могли знизити його передачу іншим членам сім'ї. Однак у вже інфікованих людей інтерферон не знижував тяжкості захворювання.

Професор Стівен Стік, один із керівників дослідження CONCORD-19, наголосив, що результати дослідження можуть стати зразком для управління майбутніми пандеміями. Це свідчить про те, що в нашому арсеналі можуть з'явитися засоби для запобігання передачі заразних штамів вірусів, що є великим кроком уперед.

Ми продовжуємо боротьбу з наслідками пандемії Covid-19, і подібні дослідження дають нам надію на краще, більш підготовлене майбутнє. Роль інтерферону в зниженні побутової передачі вірусу підкреслює важливість постійних досліджень і співпраці в боротьбі з глобальними кризами охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що постковідний синдром може бути взагалі не пов'язаний з вірусом. Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Також Фокус писав про те, що в деяких випадках Covid-19 може призвести до діабету. Covid-19 може бути істотним фактором стрімкого зростання кількості випадків діабету, згідно з дослідженням, яке виявило можливий зв'язок між вірусом і цим захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.