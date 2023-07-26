Похмура таємниця Трикутника Аляски: що змусило 20 000 людей зникнути безвісти

На відміну від Бермудського трикутника, що став предметом сучасного фольклору, статистика підтверджує побоювання щодо цього смертоносного місця.

Навряд чи у світі знайдеться людина, яка не чула про Бермудський трикутник і його містичну таємницю, що змушує літаки й кораблі безслідно зникати з лиця Землі. Однак набагато менше людей знають про так званий трикутник Аляски, де, як кажуть, знаходиться більше нерозкритих справ про зниклих безвісти, ніж у будь-якому іншому куточку планети, пише IFLScience.

Трикутник Аляски являє собою слабо окреслену територію в штаті між трьома точками Анкоріджа і Джуно на півдні та Уткіагвіком, невеликим віддаленим містечком, розташованим на північному узбережжі. Статистика свідчить про те, що з початку 1970-х років на цій великій ділянці землі зникли безвісти понад 20 000 осіб.

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Може здатися, що це не так уже й багато, однак з огляду на те, що цей район є надзвичайно малонаселеним, ця цифра шокує. Зазначимо, що на всій Алясці щороку зникає в середньому близько 2 250 осіб, що в середньому вдвічі більше, ніж у середньому по країні. При цьому дослідники зазначають, що більша частина зникнень, мабуть, відбуваються саме в цьому загадковому трикутнику.

Одними з найвідоміших людей, зниклих безвісти в Трикутнику Аляски є:

Томас Гейл Боггс-старший — лідер більшості в Палаті представників США;

Нік Бегіч — конгресмен від Аляски.

Обидва політики зникли 16 жовтня 1972 року, коли летіли на літаку разом із помічником Бегіча Расселом Брауном і пілотом Доном Джонзом. Місцева влада розгорнула рятувальну операцію, проте четверо людей так і вважаються зниклими безвісти, а їхні тіла не були виявлені. До слова, згодом цей інцидент породив теорії змови. Зазначається, що Боггс був членом Комісії Воррена, яка розслідувала вбивство Джона Кеннеді, і, як повідомляється, не погоджувався з багатьма висновками групи.

Не менш відомим випадком вважається зникнення 25-річного жителя Нью-Йорка, Гері Френка Сотердена, який у середині 1970-х вирушив у пустелю Аляски на полювання. На жаль, він так і не повернувся додому. У 1997 році мисливець знайшов череп уздовж річки Поркьюпайн на північному сході Аляски, у 2022 році вчені витягли ДНК і дійшли висновку, що останки належать Сотердену. Припускають, що його розтерзав ведмідь.

Утім, дослідники не поспішають надавати цьому місцю таємничості, бо зникнення людей у віддалених ділянках Аляски видаються вельми логічними — тут легко сховатися або заблукати. Відомо, що на Алясці проживає всього 73 000 осіб, тобто фактично населена всього 1/20 частина 1 відсотка штату. Інша ж частина являє собою відносно незайману дику місцевість з усіма наслідками, що з цього випливають: нерівними гірськими хребтами, льодовиками, холодною погодою, мільйонами озер, незліченними ущелинами, великими долинами й безліччю ведмедів.

Зазначимо, що деякі теорії все ж таки припускають, що Трикутник Аляски є місцем незвичайної магнітної активності та великої кількості інопланетних відвідувачів. Однак учені, очевидно, можуть знайти куди простіші та ймовірніші пояснення того, чому на цій ділянці Землі зникає так багато людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчений стверджує, що розгадав похмуру таємницю Бермудського трикутника.