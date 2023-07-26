Так з'явився Юпітер. Вчені вперше безпосередньо побачили формування газового гіганта (фото)

Астрономи змогли зробити унікальні знімки того, як із газу з'являється планета, схожа на Юпітер.

Нове дослідження, опубліковане у виданні The Astrophysical Journal Letters, дає можливість нарешті зрозуміти, як насправді з'являються планети газові гіганти, пише Live Science.

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Астрономи використовували два наземних телескопи, VLT і ALMA, щоб отримати вперше зображення згустків газу, з якого незабаром з'явиться планета газовий гігант. Процес створення планетарної системи відбувається навколо молодої зірки під назвою V960 Mon, розташованої за 5000 світлових років від нас. Можливо, саме так у нашій Сонячній системі з'явився Юпітер і цей самий процес відбувається в інших зоряних системах. За словами вчених, вони вперше безпосередньо побачили газові згустки навколо молодої зірки, з яких формуються схожі на Юпітер планети.

Великі блакитні плями навколо зірки V960 Mon являють собою згустки газу, які ось-ось перетворяться на масивні планети Фото: ESO

Уперше далека зірка V960 Mon привернула увагу вчених ще 9 років тому через те, що її яскравість раптово збільшилася у 20 разів, а потім вона знову повернулася до свого звичайного стану. Тоді вчені припустили, що поруч знаходиться інша зірка, яка скидатиме з себе газ і він потрапляє на V960 Mon, що змушує зірку рости і стає яскравішою.

Як показало нове спостереження, дійсно поруч існує зірка-компаньйон, але найголовніше, що навколо V960 Mon також існують потоки з газу у вигляді схожих на галактичні чотирьох спіральних рукавів. Деякі з цих рукавів мають довжину, яка перевищує розмір Сонячної системи. І в цих рукавах відбувається накопичення газу та пилу, що призводить до початкової стадії формування газового гіганта.

У центрі цього зображення знаходиться молода зірка V960 Mon. Спостереження, отримані за допомогою телескопа VLT, позначеного на цьому зображенні жовтим кольором, показують, що пиловий матеріал, що обертається навколо молодої зірки, збирається в серію спіральних рукавів. Тим часом сині ділянки являють собою дані, отримані за допомогою телескопа ALMA, що показують великі згустки пилу, які можуть стискатися, утворюючи планети-гіганти розміром з Юпітер Фото: ESO

Учені з'ясували, що спіральні рукави розділяються на частини і ці частини за своєю масою нагадують величезні планети, схожі на Юпітер. Тобто зовсім скоро ці згустки газу стиснуться під дією гравітації і з'являться планети.

Наразі астрономи вважають, що газові гіганти можуть формуватися двома способами.

Перший спосіб полягає в тому, що навколо твердого ядра відбувається накопичення газу і пилу, а потім з'являється величезна газова планета.

Другий спосіб передбачає наявність гравітаційної нестійкості, коли дуже щільні згустки газу і пилу стискаються під дією гравітації.

Зліва — зірка V960 Mon в оточенні хмари з газу на знімку телескопа VLT. Праворуч — блакитне світіння газу, спостережуване телескопом ALMA Фото: ESO

Автори нового дослідження вважають, що не виявили докази другої теорії утворення таких планет. Тобто нові планети, схожі на Юпітер, можуть народжуватися з величезної кількості газу, сконцентрованого навколо молодої зірки, який стиснувся.

За словами вчених, досі ніхто ніколи не отримував прямих зображень такого способу народження газових гігантів. Тепер же вчені мають намір використовувати більш потужні телескопи, але це станеться в майбутньому, для того, щоб краще зрозуміти хімічний склад матерії, з якої з'являться планети.

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