Мертві води. Хижий організм убив дворічного хлопчика після відвідування гарячих джерел

Невидимий вбивця, що ховається у воді, став причиною загибелі хлопчика, нагадавши нам про рідкісну, але смертельну небезпеку купання в прісних водоймах.

Несамовитий випадок, що стався в штаті Невада, змусив знову звернути увагу на рідкісну, але смертельно небезпечну інфекцію, спричинену амебою, відомою як Naegleria fowleri. Цей мікроскопічний мікроорганізм, зазвичай званий "Мозгоїдна амеба", призвів до смерті дворічного хлопчика після відвідування ним природного гарячого джерела в штаті, пише Live Science.

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Одноклітинний організм Naegleria fowleri мешкає в ґрунті і теплих прісних водоймах — озерах, річках і гарячих джерелах. Відомо, що він спричиняє смертельно небезпечне захворювання мозку, зване первинним амебним менінгоенцефалітом (ПАМ).

Якщо вода з цією амебою потрапляє в ніс, що зазвичай відбувається під час плавання або пірнання, то носовими нервами амеба може з легкістю потрапити в мозок. Потрапивши туди, вона починає руйнувати мозкову тканину, звідси вона й отримала своє зловісне прізвисько "мозгоїдна".

Одразу слід зазначити, що інфекції, спричинені цією амебою, трапляються вкрай рідко. Однак, коли вони все ж трапляються, результати, як правило, виявляються катастрофічними. Із 1962 до 2021 року зі 154 осіб, які заразилися N. fowleri, вижили тільки четверо.

Інфекція розвивається швидко, симптоми з'являються приблизно через п'ять днів після зараження. Перші симптоми можуть бути схожі зі звичайним грипом: головний біль, підвищення температури, нудота або блювота. У міру погіршення стану в людини може з'явитися ригідність шиї, сплутаність свідомості, втрата уваги і навіть судоми або галюцинації. Агресивна природа інфекції зазвичай призводить до смерті жертви приблизно через п'ять днів після появи симптомів.

У цьому конкретному випадку жертвою став маленький хлопчик. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ), хлопчики за статистикою схильні до вищого ризику зараження N. fowleri. Причину цього до кінця не з'ясовано, але може бути пов'язано з тим, що хлопчики частіше займаються водними видами активностей, такими як пірнання та ігри у відкладеннях на дні озер і річок.

Важливо зазначити, що амеба не може передаватися від однієї людини до іншої. Єдиний шлях зараження — це контакт із забрудненою водою. Крім того, знищення амеби в прісних водоймах нині не є можливим. Таким чином, ризик зараження існує завжди, хоча й дуже низький.

Для запобігання зараженню ЦКЗ рекомендує уникати водних розваг у теплих прісних водоймах, особливо в літні місяці. Тим же, хто все ж вирішив скупатися, можна вжити запобіжних заходів, щоб знизити ризик зараження, не допускаючи потрапляння води в ніс. Це може означати відмову від пірнання, використання затискачів для носа або відмову від занурення голови під воду.

Хоча ризик незначний, можливі наслідки смертельно небезпечні. Пам'ятати про це необхідно під час планування водних заходів, особливо для дітей. Поінформованість та обережність можуть врятувати життя, коли йдеться про цю рідкісну, але смертельно небезпечну амебу.

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