Таємниці Мачу-Пікчу: стародавня ДНК розкриває, хто саме жив у резиденції правителів інків

Дослідження стародавньої ДНК, вилученої з людських останків, знайдених у Мачу-Пікчу, пролили світло на демографічний склад міста інків. Виявилося, що тут проживало різноманітне і мультикультурне населення, яке походило з різних регіонів імперії інків та з-за її меж.

Генетичний аналіз зосередився на 34 особах, похованих на чотирьох кладовищах Мачу-Пікчу, порівнюючи їхню ДНК з ДНК людей із сусіднього Куско. Отримані дані свідчать про те, що люди, поховані в Мачу-Пікчу, ймовірно, були слугами, зокрема, янаконами (чоловіками-слугами) і аклами (жінками-слугами), яких привозили з далеких місць для служби в королівському маєтку, пише IFLScience.

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Результати дослідження розкривають генетичне розмаїття серед цих людей. Виявлено, що деякі особи мають генетичні зв'язки з громадами, що проживають у різних регіонах високогір'я Анд, тоді як інші походять із ще віддаленіших районів, включаючи північне і південне узбережжя Перу.

Зокрема, шестеро з них походять із тропічних лісів Амазонії, а їхнє генетичне коріння охоплює різні низинні райони Перу, Еквадору та Колумбії.

Генетичне розмаїття Мачу-Пікчу контрастує з відносно однорідними популяціями, що зустрічаються в сучасних сільських селах в Андах. Цікаво, що дослідники відзначають, що воїни, поховані в цьому місці, тісно не пов'язані між собою, що вказує на те, що вони прибули сюди як окремі особи, а не як згуртовані громади чи великі родини.

Хоча генетична інформація не може безпосередньо розкрити етнічну ідентичність, вона вказує на відмінне походження в різних частинах імперії інків. Автори дослідження наголошують, що Мачу-Пікчу, ймовірно, функціонував як космополітичний центр, де люди різного походження жили разом, взаємодіяли, формували стосунки і, зрештою, знаходили своє останнє пристанище пліч-о-пліч.

Генетичний аналіз виявив один гостроцікавий родинний зв'язок серед похованих: пару матері та доньки. Обидві особини мали амазонське походження, але цікаво, що зуби доньки свідчать про те, що вона, ймовірно, провела юність в Андах.

Хоча дослідження дає цінну інформацію про життя слуг, які постійно проживали в Мачу-Пікчу, воно не проливає світло на генетичну ідентичність королівської родини інків та їхніх гостей, для яких і збудований палац. Ці елітні особи, ймовірно, проживали в Куско, а не жили постійно в Мачу-Пікчу і там непоховані.

Отже, це революційне дослідження стародавньої ДНК розкрило складний і різноманітний склад населення Мачу-Пікчу, відзначивши його роль як яскравого і мультикультурного центру імперії інків. Генетичний аналіз поглиблює наше розуміння історичного значення цього культового археологічного об'єкта, залишаючи нерозгадані питання про життя його видатних мешканців, які ще належить дослідити.

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