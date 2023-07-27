Захищала від зла: археологи розкопали древню мозаїку "в чудовому стані" (фото)

На західній околиці Мериди, Іспанія, розташована археологічна зона Ла-Уерта-де-Отеро — територія, яка колись була частиною міста Емерита-Августа. Це місто слугувало місцем переселення ветеранів Кантабрійських воєн, швидко перетворившись на визначний центр Іспанії.

Нещодавні розкопки в археологічній зоні Ла-Уерта-де-Отеро принесли відкриття у вигляді грандіозної мозаїки, розташованої в центральній кімнаті римського домуса. Мозаїка, площею приблизно 30 квадратних метрів, зображає знамениту Медузу, одну з грізних Горгон з грецької міфології, пише HeritageDaily.

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Експерти, які вивчають мозаїку, припускають, що зображення Медузи слугувало захистом для мешканців дому, подібно до інших зображень, знайдених на різних грецьких і римських артефактах і мозаїках протягом всієї історії, які мали на меті відвернути злі сили.

Розташоване у восьмикутному медальйоні в центрі мозаїки, зображення Медузи в кожному з чотирьох кутів оточене павичами, кожен з яких символізує одну з чотирьох пір року. Крім того, витвір мистецтва включає складні геометричні візерунки, а також зображення квіткових елементів і різноманітних тварин, таких як птахи та риби.

Розташоване у восьмикутному медальйоні в центрі мозаїки, зображення Медузи в кожному з чотирьох кутів оточене павичами, кожен з яких символізує одну з чотирьох пір року Фото: Merida City Hall

Фелікс Пальма, директор консорціуму "Монументальне місто", висловив своє захоплення винятковою природою цього місця, особливо відзначивши чудово збережений стан і пишний орнамент, що прикрашає будинок. Окрім привабливості мозаїки, будинок також може похвалитися живописом і скульптурними мотивами, що додає історичного багатства цьому місцю.

Окрім захопливої мозаїки, розкопки виявили 40-метрову ділянку давньоримської оборонної стіни, яка колись захищала місто. Також вдалося розкопати залишки паралельної дороги в межах міста, що дає додаткове уявлення про міську інфраструктуру міста Емерита-Августа.

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