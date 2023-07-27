Нове зображення телескопа Вебб: дві зірки випускають струмені й утворюють унікальний об'єкт (фото)

Центральне місце на новому знімку займає пара відомих молодих зірок, але вперше їх побачили в інфрачервоному діапазоні світла.

Космічний телескоп Вебб уперше зробив зображення двох дуже молодих зірок, які обертаються дуже близько одна до одної. Вони ще перебувають у стадії формування і випускають у космос струмені речовини, таким чином з'явився унікальний об'єкт, пише CNN.

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У космосі можна знайти дуже багато різних об'єктів і серед них такі космічні структури, які мають назву об'єкти Хербіга-Аро. Вони являють собою невеликі туманності, які з'являються внаслідок викиду газу молодими зірками у вигляді струменів, що мають величезну швидкість.

Дві молоді зірки, розташовані на відстані 1470 світлових років від нас, вже давно відомі астрономам і отримали назву об'єкт Хербіга-Аро 46/47. Уже багато десятиліть астрономи спостерігали за цією парою за допомогою наземних телескопів, але вони не могли розкрити всі особливості цієї структури. За допомогою телескопа Вебб, який може бачити те, що приховано від інших телескопів, астрономи отримали перше інфрачервоне зображення двох молодих зірок і навколишньої туманності.

Центральне місце на новому знімку займає пара відомих молодих зірок, але вперше їх побачили в інфрачервоному діапазоні світла Фото: NASA

Кілька тисяч років дві зірки активно набирають масу, поглинаючи навколишні пил і газ, і при цьому випускають у космос ефектні яскраві струмені плазми. Їхній процес формування ще не завершився, але сам диск, з якого зірки беруть матерію для свого зростання, невидимий. Ці зоряні струмені відіграють важливу роль у процесі формування зірок, адже вони регулюють їхній остаточний розмір. Буде потрібно ще кілька мільйонів років, щоб ці дві зірки повністю сформувалися.

Блакитну туманність на зображенні видно завдяки інфрачервоному світлу, якщо на неї дивитися у видимому діапазоні світла, то вона буде чорною. Саму ж зоряну пару видно в центрі між двома помаранчевими туманностями, які якраз і з'явилися протягом тисяч років безперервних викидів речовини із зірок. За словами вчених, ці структури з часом змінюють свою форму, бо нові струмені плазми стикаються з давно викинутою матерією, що і призводить до змін зовнішнього вигляду.

Крім самого об'єкта Хербіга-Аро 46/47, на новому знімку видно безліч зірок і галактик поруч із туманностями і далеко позаду них. Що стосується зоряних струменів, то вчені вважають, що їхня довжина становить приблизно 10 світлових років. Для розуміння масштабу потрібно згадати про те, що найближча до Сонця зірка розташована за чотири світлові роки.

Нове зображення двох молодих зірок під час їхнього формування дасть змогу астрономам краще зрозуміти, як відбувається еволюція зірок із плином часу.

Нагадуємо, що астрономи побачили хрест Ейнштейна, який показує спотворення простору-часу. Що собою являє це явище і чому воно важливе для розуміння природи Всесвіту, Фокус уже писав.