Астрономи побачили хрест Ейнштейна, який показує спотворення простору-часу (фото)

Величезна галактика створила особливе спотворення світла від більш далекої галактики. У результаті з'явилося дуже рідкісне явище.

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Під час гравітаційного лінзування, коли астрономи використовують величезну галактику з великою масою для спостереження за більш далекою галактикою, відбувається викривлення простору-часу. Також відбувається викривлення світла, що виходить від далекої галактики. Але це може проявитися таким чином, що світло розділяється на чотири яскраві плями навколо галактики-лінзи. Вони розташовані таким чином, що нагадують хрест і це дуже рідкісне явище астрономи назвали хрест Ейнштейна. Річ у тім, що саме знаменитий фізик вперше зміг передбачити існування і саму природу гравітаційного лінзування. Таких явищ виявлено дуже мало і новий хрест Ейнштейна допомагає краще зрозуміти природу далекої галактики. Результати нового дослідження доступні на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

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Так відбувається гравітаційне лінзування Фото: ScienceAlert

Альберт Ейнштейн з'ясував, що гравітація змушує тканину простору-часу викривлятися і це має свої наслідки для світла, яке летить крізь космос. Ці наслідки можна спостерігати під час гравітаційного лінзування, коли викривлене світло від далекого об'єкта, яке викривила гравітація ближчої до нас галактики, дає змогу взагалі побачити сам фоновий об'єкт.

На новому знімку на передньому плані видно масивну галактику-лінзу, а друга, фонова галактика представлена у вигляді чотирьох яскравих плям Фото: ScienceAlert

Згідно з теорією відносності Ейнштейна, будь-який об'єкт, у якого є велика маса, може спотворити простір-час і все інше також спотворюється. Тобто будь-яке світло, що летить крізь космос, переміщається викривленим шляхом і під час спостереження за допомогою галактики-лінзи за ним, воно збільшується в розмірах і набуває різних форм. Зокрема світло, наприклад, від далекої галактики може постати перед спостерігачем у вигляді декількох об'єктів. Наприклад, у вигляді чотирьох яскравих плям світла навколо галактики-лінзи. Це і є дуже рідкісне явище, яке отримало назву хрест Ейнштейна.

Таких явищ виявили вже кілька, і новий хрест Ейнштейна додано до цього списку. Спочатку це явище було виявлено ще 2 роки тому за допомогою приладу DESI, встановленого на телескопі імені Ніколаса Мейолла в Національній обсерваторії Кітт-Пік, США.

Таких явищ виявили вже кілька, і новий хрест Ейнштейна додано до цього списку Фото: ScienceAlert

Але нещодавно астрономи провели нове спостереження за допомогою телескопа VLT, щоб підтвердити, що спостережуване явище дійсно є новим хрестом Ейнштейна. На новому знімку на передньому плані видно масивну галактику-лінзу, а друга, фонова галактика представлена у вигляді чотирьох яскравих плям. Астрономи назвали разом цю систему DESI-253.2534+26.8843. Нове дослідження допомогло точно розрахувати властивості цієї системи, і виявилося, що світло фонової галактики було збільшено приблизно в 10 разів.

За словами вчених, такі дослідження важливі для розуміння властивостей лінзованих галактик у далекому Всесвіті. Гравітаційне лінзування дає змогу побачити їх більш детально. З іншого боку, важливо розуміти, як саме галактики-лінзи впливають на поведінку світла, фонових галактик і це також предмет нового дослідження.

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