Вісточка "Судного дня", ікла і кальмар "зі скла": яка нечисть ховається у глибинах океану (фото)

Забудьте про зомбі, привидів і вампірів. У найглибших частинах Світового океану ховаються такі дивні істоти, що вони навряд чи здаються реальними.

Після того як дайвери сфотографували надзвичайно рідкісний момент, коли гігантська риба, яку вважають провісником Судного дня, спливла на поверхню океану в Тайвані, варто замислитися над тим, які ще дивні й моторошні істоти мешкають у сутінковій зоні океану, пише Daily Mail.

Попри те, що океан займає більшу частину поверхні Землі, нам навряд чи відомо і про половину його мешканців. Особливо тих, хто живе в сутінковій зоні океану на глибині понад 8 000 метрів. Цього разу дослідники склали рейтинг дивовижних істот, які живуть по сусідству з провісницею Судного дня.

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Скляний кальмар

Ця примарна істота у науковому світі відома як скляний кальмар. Попри те, що сам він ховається в темних водах океану, його внутрішні органи ніби виставлені на загальний огляд. Але навіть не це найдивовижніше, крім добре видимої травної залози, цей 50-сантиметровий кальмар утримує усередині свого тіла розчини аміаку, що і дає йому змогу плавати.

За даними дослідників з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, у разі небезпеки ці кальмари можуть згорнутися в клубок, засунувши всередину себе голову і щупальця. Крім того, представники цього виду також уміють маскуватися в темній воді, змінюючи свою прозору шкіру на чорну, за допомогою введення собі чорнила.

Учені припускають, що існує близько 60 видів скляних кальмарів, які часто живуть у поверхневих водах у молодості, проте старість свою воліють проводити в сутінковій зоні океану.

Равлик зі "світу Аїда"

У 2017 році вчені з'ясували, що цей вид без луски є найглибоководнішою живою рибою у світі — представники цього виду мешкають на глибині понад 8 000 метрів під поверхнею океану. Маріанського равлика помітили в жолобі Ідзу-Огасавара, розташованому на південь від Японії, який також відомий як "зона хадала" і названий на честь Аїда, грецького бога мертвих.

Вчені вважають, що ця напівпрозора риба є головним хижаком у сутінковій зоні. Представники цього виду харчуються крихітними ракоподібними і креветками. За словами доктора Алана Джеймісона з Абердинського університету, ця глибоководна риба насправді не схожа ні на що інше, що доводилося зустрічати дослідникам. Представники цього виду надзвичайно тендітні, з великими плавниками, схожими на крила, і головою, що нагадує собак з мультиків.

Втім, насправді людям надзвичайно рідко доводилося зустрічатися з цією рибою, що досягає в довжину не більше 30 сантиметрів.

У 2017 році рідкісний маріанський равлик виявився найбільш глибоководною рибою у світі Фото: Mackenzie Gerringer

Неймовірна риба з іклами

Представники цього виду відомі своїми гострими як бритва зубами й гротескними величезними щелепами. Дослідники зі Смітсонівського інституту виявили, що у цього виду є спеціальні ротові мішечки, які вони використовують для захисту від власних зубів.

Кликозуби також є одними з найбільш глибоководних риб у світі, як правило, вони мешкають на глибині близько 5 000 метрів під поверхнею океану. Однак часом вони також зустрічаються в освітлених сонцем водах, як правило, це відбувається пізно вночі, коли вони виходять на полювання.

Вчені зазначають, що представники цього виду, як правило, харчуються ракоподібними, дрібною рибою і навіть кальмарами. Риби використовують свої гострі ікла для захоплення їжі, а потім проковтують її цілком.

Ця влучно названа риба відома своїми жахливими гострими як бритва іклами Фото: Solent News & Photo Agency

Риба-дракон

Ця містична глибоководна риба отримала свою назву завдяки мерехтливому металевому відтінку, через який вона видається надто гарною, щоб бути досвідченим мисливцем. Але вчені попереджають, не варто обманюватися — бронзова луска використовується їй як маскування, що дозволяє підкрадатися до здобичі.

Попри те, що ці риби чудові плавці, як правило, вони вважають за краще терпляче лежати, перш ніж напасти на рибу або ракоподібне, які нічого не підозрюють. Вченим відомо, що вони також часто використовують світло, щоб заманити свою здобич. Крім того, представники цього виду можуть використовувати нитки, що світяться і виходять з підборіддя, щоб зливатися з навколишнім середовищем і ховатися від хижаків.

Риба-дракон випромінює світло, щоб приховати свій силует Фото: MBARI/Youtube

Оселедцевий король

У багатьох куточках світу ці риби вважаються провісниками "судного дня". Наприклад, існує думка, що спостереження цих риб біля поверхні океану є попередженням про наближення стихійних лих, наприклад, вони з'являються перед цунамі та землетрусами. Утім, жодних наукових доказів цьому немає.

Оселедцевих королів насправді вкрай рідко можна зустріти в дикій природі, оскільки зазвичай вони плавають на глибині від 198 до 10005 метрів під поверхнею океану. Однак часом вони все ж з'являються поблизу поверхні, як це сталося нещодавно.

За офіційними даними представники цього виду можуть досягати 8 метрів у довжину, проте деякі непідтверджені дані говорять про те, що ці риби цілком здатні виростати до рекордних 15 метрів. Оскільки цей вид звик жити на великих глибинах, поява на мілководді може стати смертельною для них, оскільки течії тут більш бурхливі.

Дайвери зустрілися з провісником Судного дня Фото: ViralPress

Плащоносна акула

Багато хто помилково сприймає цю істоту за вугра, проте насправді цей темно-коричневий вид відомий як плащоносна акула і названий на честь шести пар помітних зябер і спинних плавників. Дослідники вважають, що представники цього виду вперше з'явилися на Землі близько 80 мільйонів років тому, і тільки один із двох видів досі зберігся в сутінковій зоні океану.

25 окремих рядів цих акул налічують близько 300 зубів, а самі представники цього виду досягають 1,5 метра в довжину. Дослідникам все ще надзвичайно мало відомо про те, як живе цей вид, як харчується і розмножується. Однак відомо, що, як правило, вони зустрічаються на глибині від 120 до 1 280 метрів.

Цей темно-коричневий вид насправді відомий як плащоносна акула Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про те, що на пляжі помітили викинуту на берег рибу, яка віщує катастрофу.