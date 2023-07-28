NASA дало грошей. Базу на Місяці хочуть живити від сонячних панелей, створених на місці

NASA уклало контракт на 35 млн доларів з Blue Origin для розробки нової технології створення сонячних панелей.

Щоб вижити на Місяці, астронавтам потрібно багато електроенергії для забезпечення як своєї життєдіяльності, так і досліджень та існування всієї майбутньої місячної бази. Доставлення обладнання для отримання сонячної енергії із Землі коштуватиме дуже дорого, тому краще використовувати місцеві ресурси. Тому NASA уклало контракт на 35 млн доларів із компанією Blue Origin Джеффа Безоса, щоб та створила необхідне обладнання для створення сонячних панелей із місячного реголіту, пише New Atlas.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найбільшою перешкодою для забезпечення постійної присутності людини на Місяці є величезна вартість доставки обладнання та матеріалів із Землі. У NASA вважають, що найкращим способом вирішити цю проблему є максимальне використання місцевих ресурсів для створення всього необхідного для життя і роботи астронавтів.

Уже два компанія Blue Origin займається розробкою нової технології для переробки місячного ґрунту, відомого як реголіт, і створення з нього повноцінних сонячних панелей. З їхньою допомогою астронавти зможуть отримати достатню кількість сонячного світла для перетворення його на електроенергію.

Під час експериментів вчені з Blue Origin використовували імітацію місячного реголіту, плавили його при температурі 1600 градусів Цельсія і отримували різні хімічні елементи. Весь цей процес має відбуватися в спеціальній установці, яка в кінцевому підсумку буде створювати з отриманих елементів готові сонячні панелі. Вчені вважають, що на Місяці можна використовувати це обладнання, що значно скоротить витрати NASA.

NASA уклало контракт на 35 млн доларів із Blue Origin, щоб створити нову технологію виробництва сонячних панелей на Місяці з місцевих ресурсів Фото: Blue Origin

За словами вчених, з місячного реголіту можна отримати такі метали, як залізо, алюміній і кремній. При цьому кремній буде використаний для створення багатьох елементів сонячних панелей і для його виробництва не потрібні токсичні або вибухонебезпечні методи.

Згідно із заявою компанії Blue Origin, це, поряд із відсутністю викидів, також робить дану систему екологічно чистою і її можна також використовувати і на Землі. Перша демонстрація нової технології має відбутися вже у 2026 році.

Фокус уже писав про те, що на Місяці можна добувати величезну кількість цінних ресурсів, які можна використовувати, зокрема, і на Землі. Вчені навіть порахували, скільки можуть коштувати всі корисні копалини на Місяці.

Також Фокус писав про те, що згідно з прогнозами вчених, уже через 12 років на Місяці відбудеться перше змагання з футболу. Вчені розповіли, який вигляд матиме стадіон, м'яч і сам процес гри на нашому супутнику.

Нагадуємо, що один з учених запропонував нову технологію отримання води на Місяці. Для цього потрібно використовувати світло Сонця, як уже писав Фокус.