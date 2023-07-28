Несподіванка для Ілона Маска. Starship від SpaceX можна використовувати інакше: що пропонує NASA

Міжнародна космічна станція (МКС) буде виведена з експлуатації вже за 7 років і NASA продовжує шукати варіанти, чим її замінити.

У NASA запропонували компанії SpaceX розглянути можливість використання новітнього величезного космічного корабля Starship як космічної станції на низькій навколоземній орбіті. Вважається, що ця станція може мати багато функціональних можливостей, пише Space.

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З огляду на те, що МКС у 2030 році має покинути орбіту і буде затоплена у водах Тихого океану, NASА активно працює над пошуком нових варіантів, здатних замінити цей орбітальний об'єкт. Однією з таких нових станцій може стати модифікація великого космічного корабля Starship. Принаймні в NASA запропонували компанії SpaceX розглянути таку можливість.

За останні кілька років NASA уклало угоди з трьома компаніями — Blue Origin, Northrop Grumman і Nanoracks, щоб ті зайнялися розробкою нової космічної станції. Цим компаніям загалом виділили 415 млн доларів. Також існує угода з компанією Axiom Space про те, що вона створить свої космічні модулі, які будуть приєднані до МКС, а коли станція буде спущена на Землю, то ці модулі перетворяться на нову станцію. Тепер же NASA розширило коло потенційних учасників проекту зі створення нового орбітального об'єкта, серед яких опинилася і компанія SpaceX.

Компанія Ілона Маска ще під час створення космічного корабля Starship заявляла про те, що він буде представлений у різних модифікаціях. Наприклад, NASA вже уклало контракт зі SpaceX на використання одного з варіантів Starship як посадкового модуля для доправлення астронавтів на поверхню Місяця в рамках місії Artemis 3 у 2025 році.

У NASA запропонували компанії SpaceX розглянути можливість використання новітнього величезного космічного корабля Starship як космічної станції на низькій навколоземній орбіті Фото: SpaceX

Але ще кілька років тому Ілон Маск називав свій новий космічний корабель міжпланетним транспортним засобом, за допомогою якого в майбутньому, наприклад, можна буде за один політ доставити 100 осіб на Марс. Також Маск стверджував, що один із варіантів Starship можна використовувати для дуже швидкого переміщення людей і на Землі.

Нагадуємо, що космічний корабель Starship вже готовий до експлуатації і його в космос повинна буде доставляти ракета-носій Super Heavy. Уся разом контракція також має назву Starship і у квітні цього року відбувся її перший випробувальний політ, який на жаль завершився невдало. Тепер компанія SpaceX готується до другого польоту Starship, але коли саме він відбудеться поки що достеменно не відомо.

Фокус уже писав про те, що компанія SpaceX провела в червні новий тест космічного корабля Starship перед наступним польотом у космос.

Також Фокус писав про те, що ще в червні Ілон Маск озвучив ймовірну дату нового випробувального польоту Starship у космос.

Водночас, як уже писав Фокус, у NASA почали тривожитися через те, що висадка астронавтів на Місяць може не відбутися в запланований термін. І це пов'язано з тим, що SpaceX може вчасно не надати робочу версію місячного посадкового модуля.