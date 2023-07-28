Повсталі з Пекла. 46000-річна істота відродилася після вічності у сибірській мерзлоті

Дослідники зазначають, що древній крихітний черв'як відродився після тисячі років "сплячки" в льодах.

Подорож у часі освоїв черв'як, який був заморожений у вічній мерзлоті останні 46 000 років. Вчені припускають, що ці крихітні аскариди жили в пізньому плейстоцені, коли по Землі бродили шерстисті мамонти, пише Daily Mail.

Дослідники зазначають, що виявили невелику групу черв'яків, раніше витягнуту з вічної мерзлоти у Сибіру, яка за 46 000 років перебування в сплячці відтанула і "відродилася". Насправді представники виду Panagrolaimus kolymaensis зовсім не були мертві, а перебували в сплячому стані, який називається криптобіозом.

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Зазначимо, що раніше вчені мали лише докази того, що круглі черв'яки можуть залишатися в такому стані лише до 40 років. Однак радіовуглецеве датування рослин у крижаній норі, де і було виявлено черв'яків, припускає, що вони перебували в сплячому стані близько 46 000 років.

За словами старшого автора дослідження, професора Теймураса Курчалія з Інституту молекулярно-клітинної біології та генетики, такі черв'яки залишалися в стані анабіозу значно довше, ніж будь-хто вважав можливим у принципі. Автори дослідження зазначають, той факт, що черв'яків можна "реанімувати" через десятки тисяч років є "повним божевіллям".

Дослідники зазначають, що найяскравішим прикладом анабіозу є бактеріальні спори, які змогли відродитися через 40 мільйонів років. Їх виявили у вмісті черевця давно вимерлих бджіл, що збереглися в закопаному бурштині.

Попри це новий результат вважається найкращим серед крихітних істот, зокрема неруйнівних тихоходок і водних істот, званих коловратками, які здатні входити в сплячий стан, а потім реанімувати самих себе.

Зазначимо, що вчені витягли круглих черв'яків з вічної мерзлоти ще п'ять років тому. Тоді вони виявили істот у норі вимерлого арктичного ховраха, що знаходилася на глибині близько 40 метрів на річці Колима в північно-східному Сибіру. Тепер нове дослідження вчених показує, наскільки довго представники цього виду насправді чекали пробудження.

Науковці зазначають, що черв'яки були "розморожені" та реанімовані за допомогою води та їжі, проте їм вдалося прожити менш як місяць. Утім, за цей час стародавні істоти дали початок понад 100 поколінням нових черв'яків. Дослідники виявили, що ці крихітні черв'яки використовують для входу в анабіоз той самий механізм, що й личинки сучасних круглих черв'яків, що мають назву Caenorhabditis elegans, які, зазвичай, трапляються у фруктах і рослинах, що гниють, у всій Європі, та й в усьому світі.

Дослідники провели аналізи й тепер припускають, що для черв'яків важливо, щоб перед входом в анабіоз вони спершу були злегка зневоднені, після цього їм вдасться успішно вижити за -80°C з вимкненням їхніх основних функцій організму. Крім того, результати дослідження показують, що на біохімічно-червовому рівні обидва види виробляли цукор (трегалозу) за помірного зневоднення в лабораторії. Передбачається, що саме це допомогло їм пережити зневоднення і заморожування.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли стародавнього молюска, якого вважали вимерлим.