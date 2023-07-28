Корисне ожиріння. Учені виявили, що жир на животі здатний захистити від діабету

Дослідники вважають, що він зовсім не викликає діабет, а скоріше може захистити людину від хвороби. Однак це працює не для всіх.

Традиційно лікарі пов'язують жир навколо талії з підвищеним ризиком розвитку діабету, проте нове дослідження вчених припускає, що все не так просто. Результати дослідження свідчать про те, що жир навколо нашої талії — це лише частина рівняння, пише New Atlas.

Автори дослідження виявили, що гени, які відповідають за накопичення жиру на животі, також здатні захистити нас від хвороби. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), у період з 2017 до 2020 року тільки в США захворюваність на ожиріння становила майже 42% населення. При цьому в цей же період рівень важкого діабету знизився з 4,7% до 9,2%. Через масове поширення діабету останні десятиліття вчені старанно працювали, намагаючись знайти лікування цього захворювання, яке характеризується наявністю індексу маси тіла 30 і вище.

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Деякі з цих досліджень показали, що є люди, яких можна класифікувати як таких, що страждають на "метаболічне здорове ожиріння". Такого висновку дійшли вчені з Університету Вірджинії. За словами співавтора дослідження, вченого з Центру геноміки громадської охорони здоров'я Університету штату Каліфорнія Мете Чівелека, з кожним роком з'являється все більше даних про метаболічно здорове ожиріння. Передбачається, що в цьому стані люди, які, як правило, схильні до вищого ризику серцево-судинних захворювань і діабету через ожиріння, насправді захищені від несприятливих наслідків свого ожиріння.

Автори дослідження вивчили сотні генів людини, які можуть призвести до абдомінального ожиріння, однак 5 із них також захищають наш організм від розвитку діабету 2 типу. Вчені припускають, що люди, наділені цими генами, ймовірно, продемонструють протилежне тому, що говорить загальноприйнята медицина. Тепер дослідники вважають, що у людей з цими генами може бути значна кількість жиру на животі, однак при цьому у них буде низький ризик розвитку діабету.

За словами Чівелека, виходячи з результатів нового дослідження, лікарям варто розглядати не тільки розглядати розміри людського тіла як предикатори стану, званого метаболічним синдромом, який підвищує ризик розвитку діабету, інсульту й серцевого нападу, а й генетику.

Утім, дослідники наполягають, що результати цього дослідження зовсім не означають, що надмірна кількість жиру на животі — це щось нормальне. По-перше, він все ще залишається серйозним фактором ризику серцево-судинних захворювань. По-друге, реальність така, що лише невелика кількість людей насправді мають ці 5 генів, які захищають їх від розвитку діабету 2 типу попри ожиріння.

Водночас учені припускають, що результати їхнього дослідження можуть "відкрити двері" для пошуку генетичних рішень, які б могли в майбутньому допомогти боротися з цим захворюванням. За словами Чивелека, вони з колегами планують розширити дослідження, щоб виявити ще більше генів, які лежать в основі метаболічно здорового явища ожиріння.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.