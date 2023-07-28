В Ісландії з'явився наймолодший вулкан у світі: йому всього-на-всього 18 днів (фото, відео)

10 липня 2023 року в Ісландії відбулася визначна подія — народження малюка вулкана. Біля підніжжя гори в ісландському вулканічному районі Фаградальсф'ядль з'явилися три тріщини, які викидали лаву і газ в атмосферу.

У той час, як дві з цих тріщин швидко закрилися, одна залишилася і перетворилася на кратер, який зараз сягає понад 30 метрів у висоту. Хоча його не можна порівняти з такими масивними вулканами, як Мауна-Лоа, деякі наукові кола охрестили його найновішим вулканічним утворенням на Землі, пише IFLScience.

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Захопливі зображення потоку лави миттєво потрапили в соціальні мережі, привернувши увагу. Крім того, RÚV, Ісландська національна телерадіомовна служба, провела пряму трансляцію на своєму каналі YouTube, що дозволило глядачам побачити це видовище на власні очі.

Вулканічна активність не є рідкістю в цьому регіоні. Вулкан-малюк народився в Літлі-Хрутур, районі, який залишався неактивним протягом 800 років, поки не пережив виверження в березні 2021 року і серпні 2022 року. Перед нещодавнім виверженням на цій території сталася серія з тисячі землетрусів.

Вулкан-малюк народився в Літлі-Хрутур, районі, який залишався неактивним протягом 800 років, поки не пережив виверження в березні 2021 року і серпні 2022 року Фото: Anthony Quintano via Flickr (CC BY 2.0)

Згідно з повідомленням Iceland Monitor від 25 липня, потік лави на Літлі-Хрутур перевищив обсяг попереднього серпневого виверження, досягнувши приголомшливих 12,4 мільйона кубометрів. Європейське космічне агентство також оприлюднило зображення, зроблене супутником Copernicus Sentinel-2, на якому видно шлейф лави і диму на наступний день після початку виверження.

Літлі-Хрутур розташований всього за 30,6 кілометра на південний захід від столиці Ісландії Рейк'явік. Через накопичення токсичних газів і швидке витікання лави на початкових стадіях виверження влада тимчасово обмежила доступ до цього району.

Ситуація ще більше ускладнилася, коли на сухому, вкритому мохом ландшафті спалахнули пожежі. Пожежникам вдалося взяти пожежі під контроль, і з 17 липня місцевість знову відкрили для туристів з щоденною оцінкою умов безпеки.

Туристи, які наважуються на 9-кілометровий піший або велосипедний похід до оглядового майданчика, отримують як нагороду особисту зустріч із цим неймовірним геологічним явищем.

Шлейф диму з космосу Фото: contains modified Copernicus Sentinel data (2023), processed by ESA (CC BY-SA 3.0 IGO)

Поки теперішнє виверження продовжує розвиватися, експерти уважно стежать за місцем, усвідомлюючи, що можуть утворитися нові тріщини. Ісландське метеорологічне бюро опублікувало застереження для відвідувачів, відзначивши небезпечний і непередбачуваний характер лавового потоку.

Тривалість виверження залишається невизначеною. Кратер все ще розширюється, але, як пояснює вулканічна експертка Лора Вейнман, існує межа його зростання, після чого він стає нестабільним.

Виверження вулкана у прямому ефірі

Завдяки прямим трансляціям люди в усьому світі можуть спостерігати за еволюцією новітнього вогняного видовища Землі, оскільки мінлива планета продовжує підносити свої сюрпризи.

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