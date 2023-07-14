Коли географія стає дивною: яка країна "напрямокутніша" та "найкругліша" у світі

Після тривалих досліджень виявилося, що Єгипет — найпрямокутніша країна у світі, адже його кордон на 95,5 відсотків збігається з прямокутником.

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Пошуки найбільш прямокутної країни почалися, коли австралійський статистик Девід Баррі натрапив у Facebook на коментар свого друга, який проголосив Туреччину "напрочуд прямокутною країною". Усвідомлюючи відсутність в інтернеті надійного джерела, яке б складало рейтинг "прямокутних країн", Баррі розпочав власний амбітний проєкт з оцінки "прямокутності" держав, пише IFLScience.

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Після тривалих досліджень Баррі дійшов висновку, що Єгипет — найпрямокутніша країна у світі, адже його кордон на 95,5 відсотків збігається з прямокутником. Після Єгипту за шкалою прямокутності йдуть Ватикан, Сінт-Мартен, Лесото, Ємен, Гана, Північна Македонія, Кот-д'Івуар, Польща та Науру. Дивно, але Туреччина, каталізатор цього проєкту, посіла в рейтингу лише 15-те місце серед найбільш прямокутних країн.

Сполучені Штати, які часто асоціюються з їхньою величчю, опинилися відносно нижче в списку, посівши 169-ту позицію як найбільш прямокутна країна світу зі скромним показником 73,5 відсотка прямокутної форми. Таку позицію можна пояснити значною мірою унікальними формами Аляски, Гавайських островів та офшорних територій, які відхиляються від очікуваної форми.

Баррі, хоч і визнає недосконалість своєї роботи, але наполягає на висновках. Алгоритмічний підхід, який він використовував у дослідженні, міг призвести до деяких помилок, особливо коли йшлося про країни, що складаються з численних дрібних островів.

Аналізуючи дані, Баррі зазначив, що Італія — найбільша країна з потенційними розбіжностями, але він визнає ймовірність розкиданих неточностей по всьому дослідженню. Коли йдеться про країни, що складаються з кількох невеликих островів, вибір відправної точки для аналізу залишається на його розсуд, причому зусилля, витрачені на прийняття таких рішень, очевидно, обмежені.

Ось, що можна назвати прямокутною країною Фото: pexels.com

Тим часом дослідження Баррі щодо "прямокутності країн" привернуло увагу Гонсало Сіруелоса, який надихнувся застосувати подібні статистичні методи для відповіді на менш поширене питання: яка країна може похвалитися найвищим рівнем округлості?

Згідно з дослідженням Сіруелоса, Сьєрра-Леоне претендує на звання найбільш круглої країни у світі, з чудовим показником округлості у 93,4%. За Сьєрра-Леоне йдуть Науру, Зімбабве, Ватикан, Польща, спірна територія рифу Скарборо, Кот-д'Івуар, Суринам, Свазіленд і Уругвай, які замикають першу десятку.

Насамкінець, хоча практичне значення цих знахідок може бути обмеженим, вони — скарбниця маловідомих географічних знань, якими ентузіасти можуть з гордістю користуватися під час ігрових шоу або вікторин у пабах.

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