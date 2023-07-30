Скоро завершиться історична місія NASA: скільки існують астероїди і як вони вмирають

Усі астероїди залишилися після народження Сонячної системи, але до кінця неясно, як довго вони можуть існувати. Ця загадка незабаром може бути розкрита.

Скоро на Землю прилетять перші зразки гірської породи з астероїда Бенну, які у вересні цього року доставить космічний апарат OSIRIS-REx. На його борту перебуває 2 кг зразків і це історична місія для NASA, адже вперше американський космічний апарат доставить подібний матеріал на Землю. Вчені тепер зможуть з'ясувати, як довго можуть існувати такі як Бенну астероїди і скільки їм років насправді, пише Live Science.

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За словами Гарольда Конноллі, дослідника місії OSIRIS-REx, наразі заведено вважати, що всі астероїди з'явилися з протопланетного диску, що складався з пилу та газу й обертався навколо Сонця 4,5 млрд років тому. Пил і кам'янисті уламки збиралися разом і деякі такі об'єкти стали "батьками", наприклад, для Землі та Марса, інші ж перетворилися на супутники планет, комети і власне на астероїди.

Астероїд Бенну Фото: NASA

Більша частина астероїдів зосереджена в головному поясі астероїдів, який розташований між Марсом і Юпітером, але деякі з них літають ближче до Землі, а тому вважаються навколоземними. Найстарішим астероїдам, найімовірніше, приблизно 4,5 млрд років, але багато хто з них з'явився пізніше внаслідок смерті більших космічних каменів. І багато астроїдів також потім розпадаються на частини.

За словами Коннолі, астероїди можуть розділитися на частини внаслідок їхнього власного обертання. Річ у тім, що здебільшого астероїди, на відміну від планет, мають неправильну форму. Тому під час обертання вони можуть нахилятися в один бік. Такі камені не мають сильної гравітації планет, а тому їхня гравітація не завжди може утримати весь матеріал разом або внаслідок зіткнення з іншим астероїдом, або під дією сильного сонячного випромінювання. Це призводить до того, що обертання астероїда змінюється і він розпадається на частини.

Також астероїди можуть розширюватися і стискатися через вплив сонячного тепла, коли водяний лід перетворюється на газ і розриває зв'язки між складовими частинами астероїда. Це призводить до розпаду космічного каменю.

За словами Кевіна Волша, з Південно-Західного дослідницького інституту в штаті Колорадо, США, з огляду на різні чинники, які впливають на існування астероїдів, можна приблизно сказати, скільки вони можуть жити. Наприклад, камінь завширшки в 1 км може прожити приблизно 440 млн років, а астероїд завширшки в 10 км — приблизно 4 млрд років.

Камінь завширшки 1 км може прожити приблизно 440 млн років, а астероїд завширшки 10 км — приблизно 4 млрд років Фото: Live Science

Поки що точно невідомо, скільки можуть прожити найбільші астероїди, але вчені вважають, що цей термін може становити від 8 до 10 млрд років. У будь-якому разі, через 5 млрд років нашому Сонцю якраз і виповниться 10 млрд років, тож воно розшириться і знищить не лише астероїди, а й Землю, Марс, Венеру та Меркурій.

За словами вчених, шматочки астероїда, які мають ширину до 1 метра, вже не вважаються астероїдом і їх називають метеороїдами. Саме такі об'єкти, потрапляючи в атмосферу Землі, згорають у ній — їх уже в цьому випадку називають метеорами.

З іншого боку, такі метеороїди можуть зібратися разом й у такий спосіб буде утворено новий астероїд, де всі його складові утримуватиме гравітація. Тобто з'являється просто купа каміння, яка за формою нагадує астероїд, і цю купу каміння все ж таки називають астероїдом.

Наприклад, астероїд Бенну є саме такою купою каменів, з'єднаних разом. Коли вчені отримають зразки породи з цього космічного каменю, то вони зможуть дізнатися, скільки живуть подібні астероїди і коли саме уламки більшого каменю відокремилися від батьківського тіла і дали нове життя іншому великому каменю в космосі. Астероїд Бенну має ширину в більш ніж 500 метрів.

Фокус уже писав про нове дослідження ще одного астероїда, що складається з купи каміння — Рюгу. Вчені дійшли висновку, що в далекому минулому він був частиною невдалої планети в Сонячній системі.