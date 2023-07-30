NASA показало новий знімок телескопа Габбл: спокійна галактика з руйнівним секретом (фото)

Незважаючи на свій зовні спокійний вигляд, у цій галактиці стався один із найпотужніших космічних вибухів.

NASA опублікувало на своєму сайті нове зображення дуже далекої спіральної галактики, яка виглядає зовні нічим не примітною на перший погляд. Так звана спокійна галактика стала "домівкою" для потужного вибуху наднової.

Космічний телескоп Габбл дає вченим можливість детально вивчити спіральну галактику з перемичкою під назвою UGC 12295, розташовану на відстані в 192 млн світлових років від нас. З огляду на її орієнтацію, тобто вона, можна сказати, повернута "обличчям" до Землі, астрономи отримали змогу побачити її центральний регіон, званий перемичкою (такий є і в нашої галактики), а також сильно закручені спіральні рукави.

Але мета дослідження астрономом полягає ще й у тому, щоб отримати більше інформації про масштабний космічний вибух, який стався в цій галактиці і був помічений ще 2015 року. Це був вибух наднової і такі події відбуваються, коли величезні зірки досягають кінця свого життя. Завдяки надновим у космос відлітає величезна кількість хімічних елементів, які потім можна виявити в нових зірках, а також у складі планет, зокрема й Землі.

Незважаючи на свій зовні спокійний вигляд, у цій галактиці стався один із найпотужніших космічних вибухів Фото: NASA

Нове дослідження вчених з NASA було націлене на вивчення залишку наднової, тобто величезної туманності, яка формується внаслідок вибуху. Подібні дослідження допомагають краще зрозуміти еволюцію матерії в нашому Всесвіті.

Також учені вивчали й інші зоряні системи в цій галактиці, де вибух наднових стався набагато раніше. Але наслідки цих вибухів істотно вплинули на навколишній космос.

Нагадуємо, що за допомогою наземного телескопа астрономи отримали зображення зіткнення двох галактик. Подібне спостереження показує, що станеться з нашою галактикою через кілька мільярдів років, як уже писав Фокус.

Як уже писав Фокус, одна з нових теорій походження нашого Всесвіту свідчить, що весь відомий нам космос створили насправді представники дуже розвиненої в технологічному планет інопланетної цивілізації.

Також Фокус писав про те, що ще одна нова теорія говорить про те, що Всесвіт не розпочався саме з Великого вибуху і переживає безперервні цикли народження і смерті.