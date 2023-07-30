Планета-бродяга: Земля може вилетіти із Сонячної системи і все живе загине (фото)

Майбутнім поколінням землян доведеться думати про те, як врятуватися від зростаючого випромінювання Сонця. Неправильні спроби порятунку можуть призвести до сумних результатів.

Приблизно через 4-5 млрд років Сонце закінчить своє життя, але вже через 500 млн років наша зірка стане набагато яскравішою, що призведе до перетворення Землі на Венеру. Астрофізик Пол Саттер вважає, що є спосіб врятувати нашу планету від такого згубного для людства перетворення. Але неправильні розрахунки можуть призвести до того, що Земля полетить із Сонячної системи і стане бродячою планетою, пише Space.

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У Землі зберігається стабільна орбіта, за якою вона обертається навколо Сонця, вже понад 4 млрд років. Але на початку історії Сонячної системи за існування боролися десятки, а може й сотні об'єктів, відомих як планетезималі, з яких сформувалися планети. Між ними відбувалися зіткнення і багато хто з них був збитий зі своєї орбіти зростаючою гравітацією газових гігантів. Тому з великої кількості будівельних блоків для планет залишилися всього вісім, які відомі тепер як планети Сонячної системи. Решту планетезималей або поглинуло Сонце, або вони полетіли далі в космос.

У Землі зберігається стабільна орбіта, за якою вона обертається навколо Сонця, вже понад 4 млрд років Фото: NASA

За словами Саттера, Сонце вже прожило половину відведеного йому життєвого терміну і приблизно через 4-5 млрд років наша зірка помре. Але приблизно через 500 млн років випромінювання Сонця стане настільки сильним, що океани випаруються, припиниться рух літосферних плит, в атмосфері накопичиться величезна кількість вуглекислого газу і Земля стане схожою на Венеру.

Приблизно через 4-5 млрд років Сонце закінчить своє життя, але вже через 500 млн років наша зірка стане набагато яскравішою, що призведе до перетворення Землі на Венеру Фото: NASA

Щоб вижити людям майбутнього доведеться використовувати ті самі гравітаційні маневри, що існували в ранній Сонячній системі, але застосувати їх потрібно буде до Землі, щоб урятувати планету від згубного випромінювання, вважає Саттер.

"Уявіть, що до вас рухається потяг. І в цей же час у вас є надзвичайно міцний м'яч. Якщо кинути м'яч у поїзд, то він відскочить і повернеться назад з набагато більшою швидкістю, ніж його кинули. Річ у тім, що його початкова швидкість була б більшою за швидкість поїзда. Цей кидок трохи б сповільнив поїзд, але він би цього навіть не помітив, адже в нього багато енергії. Коли ви зловите м'яч, то енергія передасться вам, і ви отримаєте прискорення. Якщо повторювати такі кидки, то врешті-решт швидкість людини може зрівнятися зі швидкістю поїзда", — каже Саттер.

За словами вченого, використовуючи таку аналогію можна врятувати Землю від загибелі. Тобто потрібно змінити орбіту планети у такий спосіб, щоб вона перебувала далі від Сонця. Щоб отримати потрібну енергію можна використати Юпітер.

Щоб отримати потрібну енергію можна використовувати Юпітер Фото: NASA

"Можна почати запускати до Юпітера величезні камені, які почнуть обертатися навколо газового гіганта, позбавляючи його орбітальної енергії, і вона б передавалася камінню, яке летіло б потім назад до Землі. Потім можна повторити такі ж маневри, але у зворотному напрямку, водночас частина енергії каменю буде переходити нашій планеті. У такий спосіб, забираючи енергію у Юпітера, можна змінити орбіту Землі. Планета буде знаходитися далі від Сонця і на ній можна буде продовжувати жити", — каже Саттер.

Водночас учений вказує на те, що будь-яка помилка в розрахунках призведе до катастрофи. Юпітер має величезну орбітальну енергію, і направляючи до нього каміння, буде створено явище, відоме як ефект резонансу.

Земля отримає занадто багато енергії, що призведе до її великого прискорення і у такий спосіб вона може вилетіти із Сонячної системи Фото: space.com

Тобто, Земля отримає занадто багато енергії, що призведе до її великого прискорення і у такий спосіб вона може полетіти із Сонячної системи. У цьому випадку вона перетвориться на такий тип планет, відомий як планети-бродяги. У цьому випадку, незважаючи на збережене внутрішнє тепло, все живе на Землі загине.

Вважається, що подібні ефекти резонансу призводять до того, що взагалі з'являються бродячі планети. У нашій галактиці існують мільярди таких об'єктів.

"До речі, Плутон і Нептун перебувають в орбітальному резонансі, і ще невідомо, чи покине Плутон Сонячну систему. Це можна сказати і про Меркурій, який може опинитися в резонансі з Юпітером, і з ним станеться те саме", — каже вчений.

Як уже писав Фокус, нове дослідження астероїда Рюгу вказує на те, що в минулому він був частиною ще однієї планети в Сонячній системі. Але ця планета не вижила.

Також Фокус писав про те, що поруч у космосі літає кілька сотень схожих на Землю бродячих планет.