Планета-бродяга: Земля може вилетіти із Сонячної системи і все живе загине (фото)
Майбутнім поколінням землян доведеться думати про те, як врятуватися від зростаючого випромінювання Сонця. Неправильні спроби порятунку можуть призвести до сумних результатів.
Приблизно через 4-5 млрд років Сонце закінчить своє життя, але вже через 500 млн років наша зірка стане набагато яскравішою, що призведе до перетворення Землі на Венеру. Астрофізик Пол Саттер вважає, що є спосіб врятувати нашу планету від такого згубного для людства перетворення. Але неправильні розрахунки можуть призвести до того, що Земля полетить із Сонячної системи і стане бродячою планетою, пише Space.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!
У Землі зберігається стабільна орбіта, за якою вона обертається навколо Сонця, вже понад 4 млрд років. Але на початку історії Сонячної системи за існування боролися десятки, а може й сотні об'єктів, відомих як планетезималі, з яких сформувалися планети. Між ними відбувалися зіткнення і багато хто з них був збитий зі своєї орбіти зростаючою гравітацією газових гігантів. Тому з великої кількості будівельних блоків для планет залишилися всього вісім, які відомі тепер як планети Сонячної системи. Решту планетезималей або поглинуло Сонце, або вони полетіли далі в космос.
За словами Саттера, Сонце вже прожило половину відведеного йому життєвого терміну і приблизно через 4-5 млрд років наша зірка помре. Але приблизно через 500 млн років випромінювання Сонця стане настільки сильним, що океани випаруються, припиниться рух літосферних плит, в атмосфері накопичиться величезна кількість вуглекислого газу і Земля стане схожою на Венеру.
Щоб вижити людям майбутнього доведеться використовувати ті самі гравітаційні маневри, що існували в ранній Сонячній системі, але застосувати їх потрібно буде до Землі, щоб урятувати планету від згубного випромінювання, вважає Саттер.
"Уявіть, що до вас рухається потяг. І в цей же час у вас є надзвичайно міцний м'яч. Якщо кинути м'яч у поїзд, то він відскочить і повернеться назад з набагато більшою швидкістю, ніж його кинули. Річ у тім, що його початкова швидкість була б більшою за швидкість поїзда. Цей кидок трохи б сповільнив поїзд, але він би цього навіть не помітив, адже в нього багато енергії. Коли ви зловите м'яч, то енергія передасться вам, і ви отримаєте прискорення. Якщо повторювати такі кидки, то врешті-решт швидкість людини може зрівнятися зі швидкістю поїзда", — каже Саттер.
За словами вченого, використовуючи таку аналогію можна врятувати Землю від загибелі. Тобто потрібно змінити орбіту планети у такий спосіб, щоб вона перебувала далі від Сонця. Щоб отримати потрібну енергію можна використати Юпітер.
"Можна почати запускати до Юпітера величезні камені, які почнуть обертатися навколо газового гіганта, позбавляючи його орбітальної енергії, і вона б передавалася камінню, яке летіло б потім назад до Землі. Потім можна повторити такі ж маневри, але у зворотному напрямку, водночас частина енергії каменю буде переходити нашій планеті. У такий спосіб, забираючи енергію у Юпітера, можна змінити орбіту Землі. Планета буде знаходитися далі від Сонця і на ній можна буде продовжувати жити", — каже Саттер.
Водночас учений вказує на те, що будь-яка помилка в розрахунках призведе до катастрофи. Юпітер має величезну орбітальну енергію, і направляючи до нього каміння, буде створено явище, відоме як ефект резонансу.
Тобто, Земля отримає занадто багато енергії, що призведе до її великого прискорення і у такий спосіб вона може полетіти із Сонячної системи. У цьому випадку вона перетвориться на такий тип планет, відомий як планети-бродяги. У цьому випадку, незважаючи на збережене внутрішнє тепло, все живе на Землі загине.
Вважається, що подібні ефекти резонансу призводять до того, що взагалі з'являються бродячі планети. У нашій галактиці існують мільярди таких об'єктів.
"До речі, Плутон і Нептун перебувають в орбітальному резонансі, і ще невідомо, чи покине Плутон Сонячну систему. Це можна сказати і про Меркурій, який може опинитися в резонансі з Юпітером, і з ним станеться те саме", — каже вчений.
Як уже писав Фокус, нове дослідження астероїда Рюгу вказує на те, що в минулому він був частиною ще однієї планети в Сонячній системі. Але ця планета не вижила.
Також Фокус писав про те, що поруч у космосі літає кілька сотень схожих на Землю бродячих планет.