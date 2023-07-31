Не зовсім кінь: учені сперечаються, кого зображає найдревніший артефакт зі слонової кістки (фото)

Нещодавно археологи зробили важливе відкриття під час розкопок у печері Холе-Фельс, Німеччина. Вони знайшли фрагмент фігурки зі слонової кістки, який виявився частиною артефакту, знайденого понад два десятиліття тому.

У 1999 році вчені знайшли частину фігурки зі слонової кістки, яку сприйняли за голову коня. Проте завдяки новій знахідці науковці переосмислюють це припущення. Вони не впевнені щодо точного виду тварини, але припускають, що це може бути печерний лев або печерний ведмідь, пише Arkeonews.

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На нещодавній пресконференції професор Ніколас Конард з Тюбінгенського університету заявив, що достовірне визначення зображень Льодовикового періоду, особливо коли вони фрагментарні, складне завдання.

А проте він вважає, що ця фігура — ведмідь, оскільки вона має масивне тіло, виразний ведмежий горб на плечі та поставу, що нагадує ведмежу ходу. Однак деякі колеги стверджують, що фігура має ознаки печерного лева.

Протягом багатьох років фігурку тварини відновлювали з п'яти різних фрагментів, знайдених під час різних розкопок. Окрім голови та нещодавнього фрагмента плеча і грудної клітки, знайдено ще один невеликий шматок правої частини тіла. Його додали до фігури завдяки відповідним гравіюванням на кістці. Цей процес дозволив виявити тонко вигравірувані лінійні візерунки на поверхні слонової кістки, демонструючи цілісність композиції.

Hohle Fels 2022 - фрагмент фігури на місці знахідки Фото: University of Tübingen, Alexander Janas

Дослідники постійно шукають відсутні частини фігурки серед великої колекції знахідок зі слонової кістки з Холе-Фельс, сподіваючись у майбутньому завершити зображення стародавньої тварини. Наразі доповнена фігурка зі слонової кістки виставлена в Доісторичному музеї в Блаубьорені, що дає змогу наочно побачити, як тривають археологічні роботи.

Доктор Стефані Кельбль (Stefanie Kölbl), директорка музею, висловлює сподівання, що подальші зусилля врешті-решт приведуть до повного розуміння цього незвичайного артефакту Льодовикового періоду.

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