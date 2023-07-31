Спідню білизну прати не доведеться. Для освоєння Місяця створено унікальні скафандри

Майбутні астронавти носитимуть нові скафандри, які забезпечать надійне підтримання чистоти їхньої спідньої білизни.

Що більше людство наближається до масштабного освоєння Місяця, то більше питання чистоти всередині скафандрів набуває найважливішого значення. Майбутні астронавти, які полетять на Місяць, носитимуть скафандри нового покоління, призначені для роботи в суворих місячних умовах, завдяки проєкту Європейського космічного агентства PExTex, пише Earth.

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Скафандри астронавтів забезпечують комфорт і безпеку, але водночас у спідній білизні створюється сприятливе середовище для росту шкідливих мікробів. У межах нового проєкту PExTex Європейського космічного агентства (ЄКА) були створені й активно тестуються нові тканини для майбутніх скафандрів. Цей проєкт зосереджений на тому, щоб знайти способи запобігти зростанню мікробів у внутрішній підкладці скафандрів.

Одним із рішень цієї проблеми є високоміцний матеріал Twaron, який уже пройшов успішні тести, і вони показали, що в скафандрі з таким матеріалом астронавти почуватимуться ще комфортніше на Місяці протягом 2500 годин використання. Новий матеріал покритий спеціальним шаром, який знижує мікробну активність.

"Утримувати спідню білизну в чистоті досить просто на Землі, але на Місяці з цим виникнуть проблеми. Але гігієна для астронавтів також важлива, як і безпека. Тому дуже важливо, щоб мікроби не могли розвиватися в нижній частині скафандрів", — каже Малгожата Холінська, інженерка з матеріалів і технологій ЄКА.

Майбутні астронавти носитимуть нові скафандри, які забезпечать надійне підтримання чистоти їхньої спідньої білизни Фото: Earth.com

Хоча існують традиційні протимікробні речовини, такі як срібло і мідь, ЄКА зазначає, що оснащення внутрішньої частини скафандрів такими матеріалами може подразнювати шкіру астронавтів. Тому вчені обрали вторинні метаболіти, тобто хімічні хімічні сполуки, які виробляють мікроби, намагаючись захистити себе, і ці речовини часто мають антибіотичні властивості.

Наразі науковці продовжують тести нової тканини для спідньої білизни в скафандрах у спеціальному симуляторі, і наступного року нові скафандри хочуть використати в симуляції польоту на Марс. За словами вчених, нова технологія також дасть змогу астронавтам бути чистими й під час довгих польотів у космічних кораблях не тільки на Місяць, а й у майбутньому на Червону планету. Тобто на борту корабля не відчуватиметься неприємний запах, який провокує брудна спідня білизна.

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