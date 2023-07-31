Спіймати невидиму веселку в космосі: чим займеться новий апарат NASA

Космічний апарат спостерігатиме за високоенергетичними подіями в далекому Всесвіті.

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Новий космічний апарат під назвою XRISM призначений для вивчення величезних об'єктів у Всесвіті за допомогою приладу, який може вимірювати тепло одного рентгенівського фотона. Цей апарат проводитиме аналіз рентгенівських променів за допомогою приладу, який має найширший огляд з усіх, що застосовувалися на подібних зондах, пише Space.

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Місія XRISM є спільним проєктом Японського агентства аерокосмічних досліджень і NASA. Новий апарат, який відправлять у космос 25 серпня цього року, за словами вчених, зможе розбивати високоенергетичне світло на еквівалент рентгенівської веселки.

За допомогою XRISM вчені хочуть отримати більше інформації про найскладніші для вивчення об'єкти, як-от нейтронні зірки, а також струмені частинок, що вилітають із чорних дір у галактиках з активним ядром. Таке ядро являє собою велике скупчення зірок з незвичайною кількістю енергії, що створюється в центрі галактики.

За допомогою своїх приладів XRISM вивчатиме складні космічні явища, які відбуваються в нейтронних зірках і чорних дірах, а також явища, які провокує їхня поведінка.

Космічний апарат XRISM Фото: NASA

На борту XRISM розміщено два важливих прилади. Один із них є спектрометром для рентгенівських променів під назвою Resolve, який здатний поглинати окремий рентгенівський фотон. Можливості приладу дадуть йому змогу каталогізувати до мільйонів вимірювань у надвисокій роздільній здатності.

Для того щоб працювати прилад повинен мати температуру близьку до абсолютного нуля. Тому корпус Resolve розміщений у спеціальному резервуарі з рідким гелієм, який охолоджує прилад до температури приблизно мінус 270 градусів Цельсія.

Загальний огляд приладу Resolve буде розширено за допомогою додаткового приладу під назвою Xtend. Він дасть змогу Resolve захоплювати зображення в області космосу, більшій, ніж у будь-якого попереднього апарату для отримання рентгенівських зображень.

Фокус уже писав про те, що телескоп Габбл виявив космічного злодія недалеко від Землі. Виявилося, що зірка червоний карлик у 32 світлових роках від нас краде у своєї планети найцінніше — її атмосферу.

Також Фокус писав про те, що NASA показало новий знімок телескопа Габбл, на якому видно зовні спокійну галактику, але вона таїть у собі руйнівний секрет.