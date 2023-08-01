Близький і яскравий Місяць. Два супермісяці в серпні 2023 року: що це та коли можна побачити

Насправді з Місяцем нічого особливого не станеться і це звичайне астрономічне явище.

У серпні можна буде спостерігати два рази за таким астрономічним явищем як супермісяць, який, як зрозуміло з назви, пов'язаний із Місяцем. Що таке супермісяць і чому він відбувається, а також коли його можна побачити? Про це пише Inverse.

Що таке супермісяць?

Таке астрономічне явище, що отримало назву супермісяць, відбувається тоді, коли Місяць перебуває найближче до Землі під час свого орбітального руху навколо нашої планети і припадає на повню. Тобто мають збігтися ці два фактори — повний Місяць і перебування нашого супутника в перигеї, тобто найближчій точці до Землі.

Під час супермісяця Місяць має вигляд приблизно на 7% більшого, ніж зазвичай, і він приблизно на 16% яскравіший, тобто сильніше відбиває сонячне світло. Але, якщо відмінність у розмірах Місяця побачити неозброєним оком складно, то збільшення яскравості видно добре.

Як відомо, Місяць завжди звернений до нас своєю однією стороною та робить повний оберт навколо Землі за 27,3 доби. Але наш супутник має не ідеально круглу орбіту, скоріше вона нагадує овал, і один із країв цього овалу розташований ближче до Землі. Тому раз на майже 28 днів Місяць наближається до нашої планети на найближчу відстань.

Повний Місяць настає, коли світло Сонця освітлює весь видимий для нас бік Місяця. Найчастіше повний Місяць і те, що наш супутник перебуває найближче до Землі, збігаються раз на місяць. Але іноді це відбувається частіше, наприклад, у серпні буде відразу два супермісяці.

У серпні можна буде спостерігати два рази за таким астрономічним явищем як супермісяць Фото: Getty

Як далеко розташований Місяць під час супермісяця?

Середня відстань від Землі до Місяця становить приблизно 382 тисячі км. Коли наш супутник перебуває в апогеї, тобто найдалі від Землі, то ця відстань становить приблизно 403 тисячі км. Але в перигеї Місяць від Землі відділяє приблизно 361 тисяча км. Тобто під час супермісяця Місяць перебуває на такій відстані від нашої планети.

Якщо ви хочете візуально зрозуміти, яка це відстань, то можна взяти баскетбольний і тенісний м'ячі. Виміряйте діаметр більшого м'яча та покладіть менший м'яч на відстані, яка в 30 разів більша, ніж ця ширина. Баскетбольний м'яч — це Земля, а тенісний — Місяць. Так ви візуально зрозумієте, як далеко він розташований зазвичай від нас. Потім візьміть тенісний м'яч і покладіть його ближче до баскетбольного м'яча на відстань, еквівалентну двом його діаметрам. Тут Місяць перебуває під час супермісяця.

Коли можна побачити супермісяць?

Перше астрономічне явище, пов'язане з Місяцем, можна буде побачити пізно ввечері 7 серпня, усю ніч і рано-вранці 8 серпня. Наступний супермісяць відбудеться в ніч на 30 серпня. Ще одне подібне явище, останнє цього року, можна буде побачити в ніч на 28 вересня.

Фокус уже писав про те, що астронавт із борту Міжнародної космічної станції зробив знімки супермісяця, який стався в липні. І це було перше таке явище з чотирьох, які можна побачити цього року.

Нагадуємо, що співзасновник компанії OceanGate, яка стала відома завдяки катастрофі батискафа Titan, заявив про те, що він планує побудувати колонію на Венері. Що відомо про це, вже писав Фокус.