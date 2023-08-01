Моторошний експеримент. Учені вперше спостерігали, що відбувається зі 100 тілами, які розкладаються (фото)

Дослідники вважають, що їхні результати можуть допомогти правоохоронцям розкрити більше справ, навіть тих, які раніше не були розкриті.

До кінця 19 століття успіх розкриття більшості кримінальних справ залежав від показань свідків і зізнань. Відсутність наукових інструментів означала, що слідчим були потрібні надзвичайні здібності до дедуктивного мислення, і навіть у цьому разі розслідування часто заходили в глухий кут, пише Science Alert.

Сьогодні правоохоронці використовують міждисциплінарний і високотехнологічний підхід із залученням фахівців із різних наукових галузей. Науковці наголошують, що розслідування ножових поранень є особливо важливими, адже саме ножі є основним знаряддям убивства в країнах з обмеженим доступом до вогнепальної зброї.

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Камери відеоспостереження часто бувають корисними у розкритті злочинів, проте часом вони відбуваються в місцях, де немає камер. Ба більше, тіло жертви може бути виявлено лише через кілька днів, тижнів, а то й місяців після події. До цього часу тканини вже можуть бути частково з'їдені комахами, дощ може змити плями крові, а можливо і знаряддя злочину.

У цьому випадку аналіз пошкодженого одягу жертви може надати слідчим ключову інформацію. Однак як одяг на тілі, що розкладається, реагує на екологічні та біологічні чинники? У новому моторошнуватому експерименті дослідники зосередилися на вивченні саме цих деталей.

Група вчених з Університету Мердока провела перший у своєму роді експеримент, використовуючи понад сотню тіл мертвонароджених поросят, що розкладаються. Автори дослідження вважають, що отримані ними результати зможуть допомогти розкрити майбутні й навіть минулі злочини, в яких йдеться про ножові поранення, розриви та інші травми з пошкодженням одягу.

Свині, загорнуті в тканину

За словами Паола Магні, старшого викладача криміналістики в Університеті Мердока, текстильний аналіз відіграє важливу роль у судово-медичному розслідуванні: одяг може зберігати інформацію про події, що призвели до чиєїсь смерті. Докази можуть бути виявлені у вигляді волокон під нігтями жертви, розривів на одязі, а також порізів або дірок від зброї.

Однак процес розкладання тіла також змінює тканину і супутні пошкодження. Часом, на думку дослідників, це може призвести до нових пошкоджень, що значно ускладнить аналіз. Щоб зрозуміти, як під час розкладання тіла може змінюватися одяг, вчені провели експеримент на літній спеці в Західній Австралії. Вони використовували понад 100 мертвонароджених поросят, потім загорнули їх у звичайні тканини, зокрема бавовну, еластичний синтетичний матеріал, а також суміш різних тканин. Як контрольні зразки деякі тіла поросят були залишені без тканини.

Науковці навмисно нанесли порізи та розриви на більшу частину тканин, а потім залишили туші для природного розкладання в чагарниковій середні до моменту, поки не залишаться лише кістки. Водночас тіла поросят були захищені від великих хижаків, але не від комах, що поїдають плоть.

За словами Магні, попередні подібні дослідження були зосереджені на впливі одягу на розкладання, однак дослідники зосередилися на тому, як комахи впливають на тканину на трупі і яким чином це може вплинути на розслідування.

Експеримент проводився на об'єкті в Західній Австралії Фото: Stevie Ziogos, Author provided

Вплив природних елементів

Вчені спостерігали, як незабаром тканини почали трансформуватися через вплив різних бактерій, грибків, комах та інших чинників навколишнього середовища. У результаті вони змінили форму і консистенцію, а також розтягнулися внаслідок природного здуття. При цьому менш ніж за тиждень у тканині, особливо бавовні, з'явилися нові дірки через порушення волокон.

Крім того, вчені виявили, що відбулися хімічні зміни внаслідок впливу біологічних рідин і хімічних продуктів бактерій і грибків. При цьому комахи виявилися найбільш активними в місцях, де були присутні біологічні рідини. З двадцяти груп комах, зібраних та ідентифікованих, найпоширенішими виявилися м'ясні мухи та жуки, що їдять плоть.

Загалом експеримент тривав 47 днів, під час яких ученим вдалося зібрати низку даних про деградацію тканини в процесі розкладання. Зазначимо, що подібний експеримент є першим у своєму роді, а дані були детально задокументовані.

Комахи відвідували плями крові на тканині на ранніх етапах експерименту Фото: Stevie Ziogos, Author provided

Нові інструменти для розгадки загадок

Автори дослідження зазначають, що їхній експеримент показав, що тканини насправді можуть містити важливі докази, і вони змінюються у міру того, як тіла розкладаються під впливом навколишнього середовища.

Магні з колегами зазначають, що їхня робота допоможе слідчим уникнути неправильного тлумачення свідчень на одязі. Наприклад, якщо слідчі не знають, що дірки на тканині можуть сформуватися внаслідок впливу комах і природних елементів, вони можуть помилково приписати їх людині або тварині.

Також вимірюючи, яка частина одягу найбільше схильна до комах, слідчі зможуть зрозуміти, де на тілі було найбільше рідини. Це може допомогти з'ясувати, яку саме травму і де було завдано.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як змінюється розкладання людського тіла в морській воді.