Жінка жила 45 тис. років тому: вчені реконструювали обличчя найдавнішої сучасної людини (фото)

Нова реконструкція обличчя показує, який вигляд мала жінка, яка є найдавнішою сучасною людиною, геном якої секвенували.

Ще в 1950 році археологи виявили в одній із печер у Чехії розколотий на дві частини череп людини. Спочатку вчені вирішили, що це два різні черепи, які належали двом різним людям. Через кілька десятиліть дослідники провели секвенування геному, витягнутого з черепа і з'ясували, що цей череп належав жінці, яка жила 45 тисяч років тому. Наразі вважається, що жінка, яку назвали Zlatý kůň (на честь місцевої гори), є найдавнішою анатомічно сучасною людиною, геном якої коли-небудь секвенували. Тепер же група вчених, які займаються відтворенням зовнішнього вигляду стародавніх людей представили свою реконструкцію обличчя цієї древньої жінки, пише Live Science.

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Аналіз ДНК Zlatý kůň дозволив ученим з'ясувати, що її геном частково складається з генетичного матеріалу неандертальців. Якщо бути точніше, то вчені виявили приблизно 3% такого матеріалу. Археологи вважають, що ця жінка була представником тих ранніх сучасних людей, які найімовірніше схрещувалися з неандертальцями.

Останки жінки Zlatý kůň Фото: Wikipedia

Але який вигляд мала ця жінка або скоріше, як вона могла виглядати? На це питання спробували відповісти автори нової лицьової реконструкції, яку було створено під керівництвом відомого експерта з графіки Сісеро Мораїса з Бразилії.

Складність у створенні цієї реконструкції полягала в тому, що в черепі стародавньої жінки відсутня більша частина його лівого боку Фото: Live Science

За словами Мораїса, складність у створенні цієї реконструкції полягала в тому, що в черепі стародавньої жінки відсутня більша частина його лівого боку. Учений вважає, що найімовірніше після смерті якийсь хижак, можливо вовк, знайшов труп і з'їв цю частину голови разом із кістками.

Під час дослідження вчені змогли отримати нове цифрове обличчя Фото: Live Science

Дослідники провели комп'ютерну томографію черепа і зібрали дані, які стосуються форми і розміру голови інших стародавніх людей, що жили приблизно в цей період. Після того, як було проведено порівняння отриманого зображення ще й з комп'ютерними томографіями сучасних жінок, вчені змогли отримати нове цифрове обличчя.

Реконструкція обличчя Zlatý kůň Фото: Live Science

За словами Мораїса, деякі вчені раніше вважали, що цей череп належав чоловікові тому, що збиває з пантелику дуже міцна нижня щелепа. Така форма щелепи більше схожа на ту, яка була в неандертальців, а не в людей.

Щоб обличчя виглядало більш "живим", дослідники надали жінці темного відтінку шкіри, зробили її очі відкритими, а також прикрасили голову волоссям... Фото: Live Science

Також дослідження показало, що порожнина в черепі, де розміщується мозок, у Zlatý kůň більша, ніж у людей, що також свідчить про те, що ця жінка мала більше схожості з неандертальцями.

Для того, щоб отримати максимально реалістичне обличчя стародавньої жінки, вчені спершу створили його із закритими очима, без волосся, а також зі знебарвленою шкірою. Щоб обличчя виглядало більш "живим", дослідники надали жінці темного відтінку шкіри, зробили її очі відкритими, а також прикрасили голову волоссям. Учені вирішили, що в цієї жінки могло бути також темне кучеряве волосся і карі очі.

Учені вирішили, що у цієї жінки могло бути також темне кучеряве волосся і карі очі. Фото: Live Science

Автори нової реконструкції кажуть, що дані попередніх досліджень не можуть дати відповідь на те, який був колір шкіри у цієї жінки, якими були м'які тканини на її обличчі і яку форму мали деякі інші особливості фізіології.

Фокус уже писав про те, що нещодавно вчені створили реконструкцію обличчя жінки, яка жила 4000 років тому на території сучасної Шотландії.