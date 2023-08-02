Без брекетів і зубної пасти: чому в доісторичних людей такі білі та рівні зуби

Дослідження показують, що стародавні черепи часто мають прямі зуби. Науковці пояснили, як нашим предкам вдавалося підтримувати їх у хорошому стані.

Якщо уважно поглянути на "посмішку" стародавнього людського черепа, легко помітити, що його зуби часто напрочуд прямі, навіть якщо деякі з них зникли за століття. Наші далекі предки не знали, що таке брекети, не користувалися пастою для відбілювання з фтором і не видаляли зуби мудрості, і все ж їм вдавалося підтримувати перлинно-білу "голлівудську посмішку", пише IFLScience.

Дослідники зацікавилися цим питанням і дійшли висновку, що одним із головних чинників, які стоять за цією тенденцією, є скорочення людських щелеп — унаслідок цього наші зуби дедалі більше стискаються один об одного.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останні кілька століть спостерігається тенденція ретинованих зубів мудрості, коли зуби прорізаються із затримкою. Учені зазначають, що це є явною ознакою того, що людська щелепа стає дедалі "дрібнішою". Згідно зі статистикою Американської академії щелепно-лицьових хірургів, у 90% людей трапляється хоча б один ретинований зуб мудрості й часто він потребує хірургічного видалення.

Дослідники зазначають, що в доіндустріальні часи ретиновані зуби мудрості, імовірно, зустрічалися значно рідше, хоча інші проблеми із зубами все ще були доволі розповсюдженими. Водночас до появи сільського господарства криві зуби мудрості здавалися рідкістю — насправді вся лінія підборіддя наших предків у ті часи здається неймовірно рівною.

За словами біолога-еволюціоніста Даніеля Лібермана, який написав книжку "Історія людського тіла", за час своєї роботи він вивчив тисячі стародавніх черепів і дійшов висновку, що більшість із них, датовані останніми кількома сотнями років, являють собою жах для дантиста. Фактично вони заповнені порожнинами та інфекціями, зуби втиснуті в щелепу, а приблизно у чверті спостерігаються ретиновані зуби. При цьому черепи доіндустріальних фермерів також поцятковані порожнинами та болючими на вигляд абсцесами, однак лише менше ніж 5% з них мають ретиновані зуби мудрості.

При цьому дослідження показують, що більшість мисливців-збирачів насправді мали ідеально здорові та рівні зуби. Тепер дослідники жартують, що в кам'яному столітті ортодонти й стоматологи були просто не потрібні.

Ретиновані зуби мудрості та криві зуби часто виникають через те, що нижня щелепа занадто стиснута Фото: Shutterstock

У дослідженні 2015 року вчені вивчили майже три сотні людських скелетів, знайдених у Леванті, Анатолії та Європі, датовані від 28 000 до 6 000 років тому. Результати свідчать про те, що у людей з пізніших сільськогосподарських громад нижня щелепа була меншою і відрізнялася формою від форми ранніх мисливців-збирачів.

Вчені припускають, що такі зміни відображають радикальні зміни у харчуванні наших предків. До появи сільського господарства близько 12 000 років тому люди харчувалися м'ясом і неприрученими рослинами, які були жорсткими та вимагали великих зусиль для пережовування.

Сільськогосподарська революція призвела до того, що люди отримали ширший доступ до таких продуктів, як: овочі, зернові продукти й рис, для жування яких просто була потрібна менша сила. У сучасному світі все стало ще простіше з появою продуктів, які навряд чи вимагають значної активності щелеп для їх споживання.

Дослідники зазначають, що з точки зору еволюції ці зміни відбулися в надзвичайно короткий термін, а тому вони навряд чи є генетичними. Натомість вчені вважають, що зменшення наших щелеп насправді пов'язане з їжею, яку ми їмо у дитинстві під час розвитку наших щелеп.

Вчені вважають, що крім стоматологічних проблем, зменшення наших щелеп також впливає на нашу ротову порожнину і дихальні шляхи, що може призвести до апное і надмірного хропіння. При цьому все більше людей страждають від недосипання, що може підвищити ризик розвитку серцевих захворювань, високого кров'яного тиску, депресії, раку і хвороби Альцгеймера.

За словами професора демографічних досліджень Стенфордського університету, який вивчив проблему, Пола Ерліха, відносно простим способом зупинити цю "епідемію щелеп" є розвиток міцної нижньої щелепи в ранньому дитинстві за допомогою базових практик. Наприклад, учений пропонує давати дітям жувальну гумку без цукру, а також годувати їх менш м'якою їжею.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що відбувається із зубами після смерті людини.