Ефект Ейнштейна. Загадковий викид енергії з раннього Всесвіту спантеличив учених

Такі події відомі астрономам, але новий потужний викид енергії залишається загадкою. Хоча є одне припущення.

Група астрономів опублікувала результати нового дослідження, розміщеного на сервері препринтів arXiv, згідно з яким було виявлено загадковий викид енергії з раннього Всесвіту, який складно пояснити, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найяскравішими і дуже потужними викидами енергії у Всесвіті є гамма-сплески. Коли масивні зірки не можуть підтримувати термоядерний синтез у своїх ядрах, то вони вибухають надновими. Після вибуху залишаються лише нейтронні зірки або чорні діри. Коли відбувається вибух наднової або під час зіткнення двох нейтронних зірок з'являється потужний викид енергії, який і є гамма-сплеском. Тобто по суті з'являються дуже сильні спалахи гамма-випромінювання.

Ці викиди енергії добре відомі астрономам, адже їхню появу можуть зафіксувати космічні телескопи. Саме телескоп Fermi виявив новий гамма-сплеск, який отримав назву GRB 220627A.

Загадковий гамма-сплеск

Але це був дуже дивний гамма-сплеск. Здебільшого такі викиди енергії мають невелику тривалість, і яскравий спалах світла продовжує існувати протягом або кількох секунд, або кількох хвилин. Але цей гамма-сплеск існував трохи менше 17 хвилин. Але найнезвичайніше, що він був зафіксований у вигляді двох викидів енергії.

Вчені не змогли поки що виявити джерело цього гамма-сплеску, але вважають, що він стався в той час, коли Всесвіту було приблизно 2 млрд років.

Вчені не змогли поки що виявити джерело цього гамма-сплеску, але вважають, що він стався в той час, коли Всесвіту було приблизно 2 млрд років Фото: ScienceAlert

Природа цієї вибухової події спантеличила вчених, і вони вирішили ретельно її дослідити. Для цього було проведено аналіз слабшого світла, яке створюють гамма-сплески, коли ударні хвилі від початкового вибуху вступають у взаємодію з газом і пилом, які оточують джерело потужного викиду випромінювання. Але виявилося, що це світло нічим не відрізняється від того, яке створили раніше відомі більш звичайні гамма-сплески.

Ефект Ейнштейна

Вчені поки що не знайшли точної відповіді, що ж сталося з цим гамма-сплеском, але у них поки що є одна теорія. Астрономи вважають, що велика тривалість цієї події, а також її подвійна природа може бути пояснена ефектом, який передбачив ще Альберт Ейнштейн.

Йдеться про гравітаційне лінзування, яке згідно з теорією відносності Ейнштейна, є спотворенням віддалених джерел світла більш масивними і близькими до нас об'єктами. Такі об'єкти, як-от величезна галактика, або ж чорна діра могли спотворити також потік випромінювання, виявленого вченими, завдяки чому він набув більшої тривалості, а також розділився на дві частини.

Поки що це тільки теорія і вчені планують провести додаткові дослідження, щоб її підтвердити. Одним із таких пошкоджень може стати те, що астрономи знайдуть ще подібні дивні спотворені гамма-сплески.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили новий небезпечний для Землі астероїд завширшки 180 метрів, і він підлетить до планети набагато ближче, ніж Місяць.

Також Фокус писав про те, що вже через кілька десятиліть на Венері може з'явитися перша людська колонія. Але перебуватиме вона не на поверхні планети.