10 000 землетрусів за 3 роки. Учені зрозуміли, що запустило смертоносний рій поштовхів у Японії

Останні кілька років щось під землею раз у раз змушує півострів Ното здригатися — дослідники вважають, що нарешті з'ясували, що це.

За останні три роки на японському півострові Ното сталося понад 10 000 землетрусів, і тепер дослідники вважають, що їм нарешті вдалося знайти те, що викликає ці підземні поштовхи, пише Live Science.

Нове дослідження припускає, що величезний рій землетрусів, мабуть, викликаний рухом рідин давно згаслого вулкана, які проштовхують зруйновану систему. Величезну кількість землетрусів зафіксовано на півострові Ното біля Японського моря, на північному узбережжі країни.

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Попри те, що вулканічної активності тут не спостерігається останні 15,6 мільйона років, учені наполягають, що підземні поштовхи відбуваються через те, що рідка магма все ще рухається глибоко під поверхнею в стародавній обваленій кальдері.

За словами провідного автора дослідження, фахівця із Землі з Дослідницького центру прогнозування землетрусів і вивержень вулканів в Університеті Тохоку в Японії, Кейсуке Йошіди, цей рій землетрусів був спричинений висхідним рухом рідини, що проходить через складну мережу розломів.

Зазначимо, що землетруси почалися в грудні 2020 року. Дослідники нарахували понад 1000 підземних поштовхів силою 2 бали й більше, один — силою 5,4 бала в червні 2022 року та один силою 6,5 у травні 2023 року, унаслідок яких 1 особа загинула і десятки дістали поранення.

Під час дослідження Йошида з колегами вивчили рій, розглянувши сейсмічні хвилі від більш ніж 10 000 землетрусів магнітудою 1 і більше, які сталися в цьому районі за останні 3 роки. Дослідники виявили, що землетруси виникли в земній корі на глибині 20 кілометрів, а потім поступово мігрували на більш дрібні глибини.

Автори дослідження зазначають, що це узгоджується з підйомом рідини через наявну мережу розломів. Епіцентри землетрусів розташовуються по колу, а це вказує на кільцеподібну структуру цієї мережі розломів — це може вказувати на стародавню кальдеру, яка нині згасла, — кальдеру згаслого вулкана.

Більш масштабні дослідження вже підтвердили, що вулкани, які нещодавно згасли, можуть все ще містити осередки липкої магми. Коли ці рідини рухаються, вони здатні деформувати кору і викликати ковзання розломів відносно один одного.

Йошида зазначає, що подібні рої землетрусів насправді можуть виникати в будь-який час у зонах субдукції, де шліфування однієї плити під іншою безперервно переміщує рідини навколо земної кори. Проте вчені не виключають, що рух рідини насправді спричинений руйнівним землетрусом Тохоку силою 9,1 бала у 2011 році.

Автори дослідження зазначають, що все ще залишається питання, як цей рій дрібних поштовхів зумів перейти до великого руйнівного землетрусу, що стався в травні 2023 року. Дослідники планують продовжити роботу, щоб відповісти на це загадкове питання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб передбачати великі землетруси.