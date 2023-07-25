Провісники масових руйнувань. Учені знайшли спосіб передбачати великі землетруси

Дослідники вважають, що за допомогою цього методу передбачать великі землетруси за кілька годин до того, як вони відбудуться, — це може врятувати життя людей.

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Раніше вченим уже вдалося знайти спосіб передбачати неминучі виверження вулканів, проте землетруси, як відомо, дуже важко передбачити. У результаті несподівані потужні підземні поштовхи нерідко призводять до масштабних руйнувань і забирають життя людей. Але, схоже, дослідники знайшли вихід, пише Futurism.

У новому дослідженні вчені з Університету Лазурного Берега виявили, що крихітні зміни в сигналах GPS можуть дати змогу передбачати сильні землетруси приблизно за дві години до того, як вони струсонуть землю. Автори дослідження припускають, що їхня знахідка потенційно може врятувати життя людей і допомогти в пом'якшенні наслідків стихійних лих.

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Під час дослідження команда проаналізувала дані GPS про 90 великих землетрусів магнітудою від 7 і вище. У результаті вчені виявили докази існування попередньої бази, коли лінії розломів тектонічних плит починають зміщуватися, що врешті-решт і призводить до потужних підземних поштовхів.

За словами авторів роботи, дослідників землетрусів Жан-Матьє Ноке та Квентіна Блєтері, існування спостережуваної попередньої фази ковзання по розлому перед сильними землетрусами не є чимось дивовижним — учені обговорюють імовірність її існування протягом десятиліть.

Зазначимо, що були й інші спроби точно передбачити великі землетруси, але, на жаль, вони не увінчалися успіхом. Значною мірою це пов'язано з тим, що вчені не до кінця розуміють зв'язок між цими сигналами та фактичною сейсмічною активністю. Простими словами, багато з цих сигналів просто не передують безпосередньо землетрусам, не спостерігаються в більшості подій і не спостерігаються без землетрусів.

Цього разу вчені проаналізували зрушення, які спостерігаються в даних GPS, зібраних приблизно з 3 000 станцій по всьому світу: їм вдалося виявити приблизно двогодинне "прискорення ковзання безпосередньо перед розривами". Це дає змогу припустити, що сильні підземні поштовхи починаються з попередньої фази ковзання.

Отже, автори дослідження вважають, що вони щойно натрапили на надійний спосіб завчасного передбачення великого землетрусу, що дасть змогу вчасно повідомити людей і почати евакуацію.

За словами сейсмолога з Каліфорнійського університету в Берклі Роланда Бюргманна, якщо подальші дослідження підтвердять, що зародження землетрусу містить у собі цю фазу-провісницю, яка розпочинається за кілька годин до поштовхів, і вчені розроблять засоби її надійного вимірювання, це справді дасть змогу передбачати землетруси.

Так чи інакше, будуть потрібні додаткові дослідження, щоб упевнитися в існуванні цієї фази. За словами Бюргманна, у наступних дослідженнях ученим необхідно переконатися в тому, що ці фальстарти дійсно прослизають перед підземними поштовхами, але не супроводжуються землетрусами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли джерело "Великого землетрусу": принесе смерть і руйнування.