Астрономи виявили нову рідкісну зірку-монстра: допомогла темна матерія (фото)

Нова зірка настільки велика, яскрава і дивна, що її зовнішній вигляд вказує на наявність поруч скупчення темної матерії.

Згідно з дослідженням іспанських учених, опублікованим на сервері препринтів arXiv, вони виявили нову дуже яскраву зірку-монстра на відстані в 10,4 млрд світлових років від Землі. Ця зірка належить до дуже рідкісного класу так званих зірок-монстрів "кайдзю", які мають аномально величезну видиму яскравість. Кайдзю — це японське слово, яке означає "дивний звір" і цим терміном називають фільми з монстрами, пише ScienceAlert.

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Нова величезна зірка отримала назву Мотра, хоча поруч із нею вчені виявили ще яскравішу зірку, яку вони назвали Годзілла. Обидві зірки відрізняються за яскравістю і температурою, але їхній зовнішній вигляд вказує на те, що між цими зірками і Землею розташоване величезне скупчення темної матерії, завдяки якому їх, найімовірніше, і було виявлено.

Нова величезна зірка отримала назву Мотра Фото: ScienceAlert

Ознаки суттєвішої за дуже яскраву величезну зірку на відстані в 10,4 млрд світлових років від нас учені виявили в архівних спостереженнях космічного телескопа Габбл. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи отримали підтвердження того, що тут справді існує дуже рідкісна зірка і навіть не одна.

Астрономи вважають, що це подвійна зоряна система, яка складається з двох зірок — червоного і блакитного надгігантів. Червоним надгігантом є Мотра, її температура становить приблизно 4 700 градусів Цельсія, і вона яскравіша в 50 тисяч разів, ніж Сонце. Годзілла є блакитним надгігантом з температурою 13 700 градусів Цельсія і вона яскравіша за Сонце у 125 000 разів.

Обидві зірки були виявлені за допомогою гравітаційного лінзування. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, будь-яке світло від більш далекого джерела може спотворюватися, збільшуватися і навіть дублюватися, завдяки гравітації ближчої до нас галактики або скупчення галактик. Таким чином практично будь-яку далеку зірку або галактику можна виявити за допомогою гравітаційного лінзування.

Обидві зірки завдяки цьому ефекту здаються більшими і їхня яскравість також здається вищою. Але зірка Мотра була занадто великою і яскравою, щоб це можна було пояснити впливом скупчення галактик, розташованого між зіркою і телескопом Вебб.

Обидві зірки були виявлені за допомогою гравітаційного лінзування Фото: ScienceAlert

За словами астрономів, початкова яскравість Мотри збільшилася приблизно в 4 тисячі разів, а це означає, що поруч із зіркою знаходиться ще один об'єкт, який дав її додаткове збільшення. Учені вважають, що цей об'єкт має розмір карликової галактики і його маса становить від 10 тисяч до 2,5 млн мас Сонця. Але його не видно в даних ані телескопа Хаббл, ані телескопа Вебб.

Тож, астрономи припустили, що це справді може бути карликовою галактикою, яка складається майже повністю з темної матерії. І в цьому немає нічого незвичайного, адже цієї загадкової невидимої речовини набагато більше, ніж звичайної матерії в більшості галактик. Але є й такі галактики, які, як вважають зараз учені, майже повністю складаються з темної матерії.

За словами авторів дослідження, гравітаційне лінзування може допомогти виявити більше подібних об'єктів під час спостереження за зірками і галактиками.

Нагадуємо, що в космосі існує, як вважається, найстаріша зірка під назвою Мафусаїл, але проблема в тому, що деякі оцінки її віку вказують на те, що він перевищує вік Всесвіту. Фокус уже писав про те, наскільки взагалі реальна така можливість.