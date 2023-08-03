Занадто тривожно. На дні 124-метрової вирви в океані виявили щось, що схвилювало вчених (фото)

Попри те, що воронка утворилася десятки, а то й сотні тисяч років тому, в її найглибшій точці дослідники знайшли ще одне підтвердження того, що "люди жахливі".

Вчені вирушили в чудову морську воронку, розташовану за 70 кілометрів від Белізу, що має назву "Велика блакитна діра". Під час експедиції дослідники виявили щось бентежне і вельми тривожне, пише Express.

Відомо, що ця унікальна океанічна вирва глибиною 124 метри утворилася під час серії заледенінь у період між 153 000 — 15 000 років тому, коли рівень моря був значно нижчим. Ці таємничі глибини з часом стали культовим місцем для дайвінгу, а їхній популярності посприяли занурення французького дослідника океану Жака Кусто на початку 70-х років.

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На жаль, навіть ці, колись чисті, води виявилися не застраховані від впливу і забруднення людини, про що свідчать несподівані знахідки, виявлені під час експедиції. Під час дослідження два підводні човни були спрямовані на глибину, щоб створити 3D-карту Великої блакитної діри за допомогою гідроакустичного сканування. Однак під час занурення вчені також виявили морське сміття і тіла двох мертвих дайверів.

Відомо, що експедиція була організована Aquatica Submarines за фінансової підтримки партнерів і тривала з 27 листопада до 13 грудня 2018 року. Під час експедиції вчені здійснили два десятки занурень, взявши із собою найрізноманітніших пасажирів. Метою експедиції було дослідження моторошної вирви, а частина місії навіть транслювалася в прямому ефірі на каналі Discovery.

За словами президента Aquatica Submarines Гарві Флеммінга, успіхи експедиції виявилися неймовірними, в результаті вченим вдалося показати всьому світу магію Великої блакитної діри. Крім того, дослідники зазначають, що отримані дані ще раз нагадують, що людству необхідно старанно працювати для збереження наших океанів.

Зазначимо, що Велика блакитна діра оповита певною таємничістю — раніше припускали, що тут навіть мешкають "стародавні монстри". Втім, справжніми монстрами, з якими зіткнувся океан, виявилися люди. Річ у тім, що під час занурення на дні воронки вчені виявили пластикові пляшки та інше сміття.

Діаметр воронки становить 318 метрів, а її глибина — 124 метри Фото: Creative Commons

Автори експедиції сподіваються, що виявлене ними сміття стане ще одним нагадуванням про те, що людству варто відмовитися від використання пластику, оскільки він уже став величезною загрозою для океану — на дні земних океанів зберігається безліч пластикового сміття, а морські тварини раз у раз гинуть від мікропластику.

Ще однією цікавою особливістю Великої блакитної діри, яку виявили дослідники, став шар сірководню. Вважається, що ця хімічна речовина накопичувалася у воронці століттями. Вона надзвичайно токсична, оскільки пригнічує клітинне дихання, подібно до ціаніду. Само собою зрозуміло, що нижче цього шару вчені не побачили нічого живого, хоча помітили тіла двох дайверів, а також крабів, мушель та інших істот, які скотилися в цю яму й задихнулися.

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