Знайшли в могилі дитини, яка жила 9000 років тому: створено реконструкцію дивовижної прикраси (фото)

Археологи виявили могилу маленької дівчинки, яку поховали разом із намистом. Щоправда, воно розпалося на тисячі намистин.

Міжнародна група археологів представила результати дослідження могили дитини, знайденої на території сучасної Йорданії у виданні PLOS ONE. Учені вважають, що 9000 років тому тут поховали маленьку дівчинку, яка померла у віці приблизно 8 років. Археологи виявили на останках 2,5 тисячі намистин, які колись були цілісним намистом і їм вдалося його реконструювати, щоб показати, який вигляд воно мало тисячі років тому, пише ScienceAlert.

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Археологи знайшли могилу дитини в поселенні під назвою Баджа, яке, як вважається, було заселено ще в епоху неоліту. Хоча це поселення і невелике, але в ньому виявлено дуже багато археологічних цінних знахідок. Як з'ясували вчені, не всі дарування жителі цього поселення були поховані тут, адже було виявлено лише кілька могил, розташованих під будинками. І в більшості цих могил виявлено останки дітей і немовлят, яких поховали з великою кількістю артефактів.

Міжнародна група археологів представила результати дослідження могили дитини, знайденої на території сучасної Йорданії Фото: ScienceAlert

В одній із таких могил було виявлено рештки дитини і, як вважають учені, це була дівчинка, яка померла у віці 8 років. Сама ж вона жила приблизно 9 тисяч років тому, в епоху неоліту. Разом з рештками вчені знайшли понад 2500 тисяч намистин, зроблених із кальциту, бірюзи та гематиту. Майже всі з них мали червоний колір і були розсипані на грудях і шиї дівчинки.

Останки дитини дуже сильно пошкоджені, тому зрозуміти, ким була і як жила ця дівчинка дуже складно. Якраз намистини можуть дати деякі підказки. За словами вчених, за розташуванням цих намистин вони припустили, що дівчинку поховали в намисті. Річ у тім, що вчені побачили ледве помітний орнамент, який все ще було видно через стільки тисяч років. Після того, як біля шиї дитини вони знайшли застібку з намистинами, то все стало на свої місця.

Після цього, археологи вирішили відновити зовнішній вигляд намиста, ґрунтуючись на ймовірному орнаменті, сліди якого залишилися помітними. За словами вчених, найімовірніше дорослі надавали особливого значення похорону дітей, а тому тіло цієї дівчинки прикрасили намистом, яке під час розкладання тіла розпалося на частини.

Тіло дівчинки прикрасили намистом, яке під час розкладання тіла розпалося на частини Фото: ScienceAlert

За словами вчених, це дуже особливий артефакт, адже нічого подібного ще не знаходили в регіоні Східного Середземномор'я. Археологи, які склали докупи стародавнє намисто, на основі ретельної симетрії та гармонії орнаменту, зробили висновок, що дівчинка належала до заможної родини.

Серед намистин вчені виявили перламутрове кільце, яке вони вважають головним елементом намиста. Справжній шедевр стародавнього мистецтва вкритий різними візерунками.

За словами археологів, розмір намиста, його складний орнамент і приголомшливий вигляд нагадують подібні прикраси, які набагато пізніше з'явилися в Месопотамії та Стародавньому Єгипті.

Вчені припускають, що дівчинка, як знатна особа, могла отримати це намисто як подарунок, щоб підкреслити її важливий статус. І можливо ця прикраса була створена спеціально для того, щоб її поклали в могилу.

Фокус уже писав про те, що відомо про Месопотамію та її вплив на світ. Регіон між річками Тигр і Євфрат на території сучасних Іраку та Сирії посідає важливе місце в історії як батьківщина видатних цивілізацій.