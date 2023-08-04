Величезне око. Новий знімок телескопа Вебб: після смерті Сонця з'явиться схожий об'єкт (фото)

Учені отримали нову інформацію про одну з найвідоміших планетарних туманностей.

Космічний телескоп Вебб з безпрецедентною деталізацією показав внутрішню структуру туманності Кільце або М57. На приголомшливому зображенні телескопа видно об'єкт, який за своєю формою і властивостями буде схожий на той, що з'явиться після смерті Сонця через приблизно 5 млрд років, пише The Guardian.

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Планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами, просто колись астрономи дали їм таку назву через те, що деякі з них мають круглу форму. Такі об'єкти з'являються після смерті зірок схожих на Сонце, коли вони перетворюються на червоних гігантів і скидають у космос свої зовнішні шари. Після цього подібна зірка стискається до дуже маленького розміру і з'являється зірка білий карлик, оточена планетарною туманністю. Через кілька мільярдів років астрономи майбутнього, найімовірніше, вже з іншої планети (внаслідок перетворення Сонця на червоного гіганта Земля зникне) зможуть спостерігати таку саму пару — білий карлик і планетарна туманність — на місці, де було Сонце.

Планетарні туманності з'являються після смерті зірок схожих на Сонце, коли вони перетворюються на червоних гігантів і скидають у космос свої зовнішні шари Фото: Forbes

Телескоп Вебб може робити унікальні зображення подібних газових структур. Цього разу вчені отримали змогу з безпрецедентною деталізацією побачити внутрішню структуру туманності Кільце або М57, що розташована на відстані у 2200 світлових років від нас.

Це одна з найближчих до нас планетарних туманностей, та до того ж вона розташована "обличчям" до Землі, що дає змогу детально її вивчити. На знімку туманність Кільце нагадує зелено-фіолетове космічне око, що світиться. А в центрі цієї туманності видно білий карлик, який колись був звичайною зіркою.

Це одна з найближчих до нас планетарних туманностей, та до того ж вона розташована "обличчям" до Землі, що дає змогу детально її вивчити Фото: NASA

Завдяки новому знімку телескопа Вебб вчені отримали більше інформації не тільки про загальну структуру планетарної туманності, а й про внутрішній регіон, який оточує білий карлик. За словами вчених, тільки телескоп Вебб зміг показати туманність М57 з такою деталізацією, яку не могли надати інші телескопи. За словами Майкла Барлоу з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, за допомогою туманності Кільце можна краще зрозуміти, як розвиваються планетарні туманності.

Барвисті кільця в цій туманності створені хімічними елементами, які відбивають світло з різними довжинами хвиль. Аналіз цього знімка має допомогти вченим краще розібратися в тих складних процесах, які призводять до створення планетарних туманностей. Вчені вже отримали багато нових даних про хімічний склад туманності і також виявили багато молекул вуглецю, хоча поки до кінця не зрозуміло, як вони там з'явилися.

Завдяки новому знімку телескопа Вебб вчені отримали більше інформації не тільки про загальну структуру планетарної туманності, а й про внутрішній регіон, який оточує білий карлик Фото: NASA

Коли схожі на Сонце зірки помирають і утворюють планетарні туманності, то останні наповнюються важкими хімічними елементами, створеними в ядрі зірки за її життя. З часом більша частина газу таких туманностей потрапляє в міжзоряні газові хмари. Саме в таких хмарах з'являються нові зірки, тож вони матимуть ті елементи, які створила їхня померла попередниця. Тобто і наше Сонце зараз створює ті елементи, які увійдуть до складу нових поколінь зірок у дуже далекому майбутньому.

Фокус уже писав про те, що в глибокому космосі астрономи знайшли гігантський знак питання. Дослідники кажуть, що унікальний об'єкт вдалося виявити за допомогою космічного телескопа Вебб.