18-річну загадку вирішено. Астрономи дізналися, чим є дивний космічний об'єкт (фото)

Подібна газова структура з'являється після смерті таких зірок, як Сонце.

Ще 2005 року астрономи виявили дивний об'єкт, походження якого так і не змогли ідентифікувати. Його яскравість постійно змінюється протягом тривалих періодів часу. Нове дослідження нарешті дало відповідь на те, що з себе представляє цей загадковий об'єкт, пише Space.

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Загадковий об'єкт PM 1-322

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, об'єкт під назвою PM 1-322, який довгий час не давав спокою вченим, нарешті вдалося ідентифікувати. Спостереження за допомогою наземних і космічних телескопів надали астрономам достатньо даних, щоб з'ясувати, що об'єкт, розташований на відстані в 6 800 світлових років від Землі, є змінною планетарною туманністю.

Що таке планетарна туманність?

Подібні оболонки з газу є дуже поширеним явищем, адже вони є результатом викиду речовини з поверхні вмираючої зірки. Коли такі зірки, як Сонце, не можуть підтримувати у своїх ядрах термоядерний синтез, то вони розширюються до великих розмірів і стають червоними гігантами. Потім внутрішньої енергії зірки стає недостатньо, щоб чинити опір гравітації, і вона стискається до розмірів планети, і утворюється ще один вид зірок, відомий як білі карлики.

Ці залишки померлих зірок висвітлюють своїм світлом оточуючу їх планетарну туманність, яка постійно розширюється. Через деякий час після появи частини такої туманності змішаються з іншими газовими хмарами. З огляду на той факт, що ці туманності несуть у собі хімічні складові померлої зірки, то ці ж елементи стануть потім основою для нових зірок і планет.

Об'єкт під назвою PM 1-322, який довгий час не давав спокою вченим, нарешті вдалося ідентифікувати, як планетарну туманність Фото: space.com

Практично всі планетарні туманності являють собою красиві яскраві об'єкти, які набувають різних форм. Але часто вони бувають саме круглими, тому стають схожими на планети. Через це такі туманності й отримали свою назву.

Чому PM 1-322 є змінною планетарною туманністю?

Але планетарна туманність PM 1-322 (тепер уже відомо, що це саме вона) є змінною, бо її яскравість змінюється протягом тривалих періодів часу. У рамках нового дослідження астрономи виявили не лише білий карлик, який знаходиться в центрі туманності, а й причину змін її яскравості.

Вчені вважають, що поруч знаходиться ще одна звичайна зірка, яка своїм світлом іноді затьмарює відбите світло планетарної туманності. Але цю зірку ще доведеться виявити. Імовірно, у білого карлика є великий гарячий компаньйон, тому це може бути подвійна зоряна система, оточена планетарною туманністю. За словами авторів дослідження, необхідно провести подальші спостереження, щоб отримати більше інформації про природу загадкового об'єкта PM 1-322.

Коли зникне Сонце, з'явиться схожа туманність

До речі, схожа планетарна туманність з'явиться в дуже далекому майбутньому, коли в нашого Сонця також закінчиться паливо для термоядерного синтезу. Але перед появою туманності Сонце стане настільки великим, що це розширення знищить перші чотири планети Соленної системи. Нагадуємо, що Земля — це третя планета.

Фокус уже писав про те, що за допомогою космічного телескопа Вебб, астрономи отримали можливість дізнатися набагато більше про природу ще однієї планетарної туманності під назвою М57. На новому зображенні вона виглядає, як величезне космічне око.