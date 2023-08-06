Небезпечна звичка: вчені розповіли, чому шкідливо постійно втягувати живіт

Таке заняття може призвести до негативних наслідків, які позначаться на всьому організмі.

М'язи живота вважаються найбільш "працьовитими" м'язами тіла людини. Але зайве напруження м'язів живота, особливо за його постійного втягування, може призвести до дисбалансу цих м'язів. Згодом це може стати причиною появи так званого синдрому пісочного годинника. Це може призвести до утворення складки в середині живота. Але через це можуть постраждати внутрішні органи та інші частини тіла, пояснює Адам Тейлор із Ланкастерського університету, Велика Британія, пише ScienceAlert.

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За словами Тейлора причинами появи синдрому пісочного годинника, який призводить до дисбалансу в роботі м'язів, можуть бути такі:

вроджені захворювання, які спричиняють неправильний розвиток м'язів живота;

погана постава, внаслідок чого в животі з'являється біль і люди намагаються його зменшити за допомогою скорочення м'язів;

постійне втягування живота, яке здійснюють люди незадоволені своїм зовнішнім виглядом.

"Коли ми втягуємо живіт, це змушує прямий м'яз живота скорочуватися і це створює складку на животі", — каже Тейлор.

За словами вченого, постійне втягування живота чинить більший тиск на м'язи попереку і шиї, таким чином чинячи на них згубний вплив.

"Це зменшує кількість місця, доступного для розміщення органів черевної порожнини. Це негативно впливає як на внутрішні органи, так і на діафрагму, яка є головним м'язом, що бере участь у процесі втягування повітря. Також це призводить до більшого навантаження на м'язи тазової області та хребет", — каже Тейлор.

М'язи живота вважаються найбільш "працьовитими" м'язами тіла людини Фото: Getty

За словами вченого, згідно з деякими дослідженнями, присвяченими впливу синдрому пісочного годинника на дихальну здатність людини, то кількість повітря, що видихається, знижується на 34%, а загальний об'єм легень — на 27%-40%.

"Поки незрозуміло, чи призводить цей синдром до довгострокових негативних змін у дихальній системі, але в короткостроковій перспективі це призводить до появи більшої втоми через зниження надходження кисню в кров", — каже Тейлор.

Але насправді із синдромом пісочного годинника можна успішно боротися. Для цього потрібно виконувати спеціальні вправи для зміцнення м'язів живота.

"Бажано не втягувати живіт. Якщо у вас щось болить, і ви в такий спосіб намагаєтеся послабити біль, то замість цього краще звернутися до лікаря. Якщо ви втягуєте живіт, щоб він набув кращого вигляду, то краще робіть спеціальні вправи для зміцнення м'язів, які також порекомендує профільний фахівець", — каже Тейлор.

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