Пекельна спека у дії. Антарктида втратила величезний шматок морського льоду розміром із Гренландію

Дані свідчать, що протяжність морського льоду скоротилася на 10% порівняно з торішнім рекордно низьким рівнем.

Останні кілька місяців учені раз у раз фіксують все нові температурні рекорди в різних куточках планети. Так, липень 2023 року офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а температура в деяких частинах океану піднялася настільки, що вчені були змушені евакуювати коралів, пише IFLScience.

Водночас учені попереджають, що це ще не кінець, далі на нас чекають нові теплові хвилі, а серпень, імовірно, зможе побити рекорд липня. За словами кліматолога з Британської антарктичної служби Елли Гілберт, надалі на людство чекає нова смертельна спека, бурхливі лісові пожежі та рекордні глобальні температури. Водночас щось настільки ж шокуюче відбувається і на крижаному континенті: вчені виявили, що в липні 2023 року протяжність морського льоду тут скоротилася приблизно на 10%, як порівняти з торішнім рекордно низьким рівнем за місяць.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами полярного кліматолога Британської антарктичної служби, доцента Керолайн Холмс, зараз в Антарктиді зима — час, коли площа плавучого морського льоду навколо континенту має швидко збільшуватися. Однак цього року заморозки, схоже, відбувалися в уповільненій зйомці. Дослідники виявили, що після досягнення рекордно низької мінімальної протяжності цього літа площа відкритого океану більша, ніж уся Гренландія. Фактично, якби відсутній морський лід був країною, він був би десятою в рейтингу за величиною.

Чим важливий арктичний морський лід

Морський лід, що плаває, є ключовою частиною кліматичної головоломки Землі. Без нього глобальні температури на планеті були б значно вищими, оскільки його яскрава біла поверхня діє як дзеркало і відбиває сонячну енергію назад у космос.

Крім того, антарктичний морський лід відіграє важливу роль у регулюванні океанських течій і може виступати як буфер для захисту льодовиків від обвалення, тим самим захищаючи планету від глобального підвищення рівня моря.

Простими словами, втрата антарктичного морського льоду несе справжню загрозу для всієї кліматичної системи Землі.

Південний морський лід

Щорічно антарктичний морський лід зазнає трансформації: від літнього мінімуму в лютому і до піка у вересні, коли його площа збільшується в більш ніж шість разів. Найпростішим способом відстежувати стан антарктичного морського льоду є спостереженням за його піками та "западинами".

Вчені почали реєструвати ці дані в 1979 році. Спостереження свідчать, що до 2015 року середньорічна площа південного морського льоду незначно збільшувалася до 2015 року. Однак за останні 7 років вчені, на жаль, фіксують лише скорочення антарктичного морського льоду.

У 2014 році вчені зафіксували рекордно високий рівень морського льоду, у 2016 році його кількість сильно скоротилася за два наступні роки, а у 2017 році й зовсім досягла рекордно низького рівня. Дослідники зазначають, що за цим наступили роки спаду, а новий найнижчий показник був у лютому 2022 року. У 2023 році вчені зафіксували нову рекордно низьку кількість південного морського льоду — 1, 79 мільйона квадратних кілометрів, що на 10% нижче за торішній рекорд.

Складна картина

Дослідники зазначають, що антарктичний морський лід і те, як на нього впливає зміна клімату, було надзвичайно важко зрозуміти, бо на процес його формування впливає безліч чинників. Наприклад:

вітри;

шторми;

океанські течії;

температура повітря;

температура океану.

Фактично саме сукупність усіх цих факторів впливає на те, яка частина моря навколо Антарктиди вкрита льодом. У результаті вченим буває важко пов'язати поведінку морського льоду в конкретний рік чи протягом кількох років лише з одним фактором.

Науковці зазначають, що ця складність також лежить в основі збільшення протяжності антарктичного льоду в період з 1979 по 2015 роки. Дослідники досі не знають, чим воно було спричинене, що ускладнює розуміння і поточних умов.

Цікавим здається те, що до 2015 року контрастні тенденції зростання морського льоду в різних регіонах крижаного континенту, схоже, врівноважували одна одну. Однак сьогодні вчені більше не бачать цих регіональних відмінностей.

Рідкісна подія

Дослідники зазначають, що рекордно низький літній мінімум цього року і рекордно повільне заледеніння континенту настільки вражають, бо виходять далеко за межі діапазону, який вчені звикли бачити.

Кількість антарктичного морського льоду сильно змінюється від року до року та впродовж року, проте навіть за місцевими стандартами те, що ми спостерігаємо сьогодні, — безпрецедентно. Деякі дослідники спробували оцінити, наскільки рідкісними могли б бути ці події без зміни клімату, і дійшли висновку, що це відбувається "раз на 7,5 мільйона років".

Дослідники зазначають, що поки складно сказати, чи є останні 40 років точним відображенням "природної поведінки антарктичного морського льоду". Вчені вважають, що це, ймовірно, не зовсім так.

Раніше Фокус писав про те, що Світовий океан досяг найвищої температури за всю історію спостережень.