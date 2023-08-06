Розміром з обідню тарілку і з іклами 2,5 см: названо найбільшого павука у світі

Дослідники зазначають, що в деяких куточках Землі справді можна зустріти гігантських павуків до 30 сантиметрів у діаметрі.

Протягом всієї історії людську уяву захоплювали найрізноманітніші розповіді про гігантських павуків: від напівжінки-напівпавука з грецької міфології та до павука розміром з мавпу, який мешкає в конголезьких тропічних лісах, пише Live Science.

Але чи справді на нашій планеті існують такі величезні павуки? Дослідники зазначають, що науці невідомі настільки величезні, як ці вигадані персонажі, проте реальний світ все ж таки сповнений гігантських павуків. Наприклад, великі павуки-мисливці (Heteropoda maxima), які вважаються найбільшими павуками у світі за розмахом ніг — у діаметрі представники цього виду сягають 30 сантиметрів.

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За словами лектора з дикої природи, арахнолога і віцеголови Британського товариства тарантулів, інший вид павуків може бути настільки великим, що фактично наближається за розмірами до цуценят. Якщо йдеться про найбільших тарантулів, то це вид під назвою Theraphosa blondi, також відомий як павук птахоїд-голіаф.

Гейл зазначає, що більшість павуків можна умовно розділити на дві групи:

аранеоморфи (справжні павуки) — майже 90% усіх відомих видів;

мігаломорфи, наприклад, тарантули.

Друга група вважається більш примітивною — тобто, з давніх часів представники цих видів еволюціонували менше, а тому зберегли певні риси, які справжні павуки відтоді втратили. Наприклад, ікла, спрямовані вниз, і великий розмір.

Одними з найбільш гігантських павуків на Землі також вважаються західноафриканські павуки-бігуни-геркулеси (Hysterocrates hercules) — ноги представників цього виду здатні витягуватися на 20 сантиметрів. Поруч з ними знаходяться тарантули Poecilotheria rajaei, які також можуть досягати 20 сантиметрів у діаметрі й мешкають на Шрі-Ланці. Ще більшими вважаються лососеві рожеві птахоїди (Lasiodora parahybana), чиї ноги можуть розтягуватися до 28 сантиметрів.

Утім, дослідники зазначають, що жоден з вище описаних видів не зрівняється з птахоїдами-голіафами, які мешкають у густих тропічних лісах на півночі Південної Америки. Ці павуки насправді мають коротші ноги, однак за ваги 175 грамів і розмірі тіла 13 сантиметрів вони вдвічі важчі за своїх лососево-рожевих родичів, що робить їх найбільшими павуками у світі за масою.

За словами Гейла, попри назву, ці павуки навряд чи полюють на птахів — основу їхнього раціону складають цвіркуни, ящірки та жаби. Однак птахоїди майже повністю сліпі, а тому використовують тонкі щетинки на ногах і животі, щоб відчувати легкі вібрації, що направляють їх до їжі. У результаті вони насправді можуть накинутися на вразливих птахів або мишей під час нічного полювання, але навряд чи це буде спеціально.

Під час полювання павуки використовують свої гострі ікла завдовжки до 2,5 сантиметрів, за допомогою яких впорскують отруту в жертву, а потім і травні соки, що розріджують тканини здобичі, щоб павуки могли її проковтнути.

Гейл зазначає, що птахоїди, найімовірніше, втечуть від людини, ніж стануть на неї нападати. Навряд чи укус птахоїда буде приємним для людини — дехто порівнює його з укусом оси, проте він все ж таки не буде смертельним, оскільки їхня отрута просто недостатньо сильна.

Однак представники цього виду володіють секретною зброєю у вигляді гачкоподібних щетинок, які вони випускають, потираючи задні лапи об живіт. Опинившись у повітрі, ці "волоски" можуть застрягти в шкірі та очах і викликати достатньо подразнення, щоб змусити хижака відступити. Зазначимо, що спочатку тарантули, які передчувають небезпеку, потирають одна об одну передні лапи та видають пронизливий шиплячий звук, який покликаний відлякати непроханих гостей. Якщо цього недостатньо, вони пускають у хід свою секретну зброю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що одні з найбільших павуків у світі вкрай сором'язливі.