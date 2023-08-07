Рік за 1,5 дня. Біля маленької зірки виявлено величезну планету: її не повинно існувати

Астрономи не розуміють, як біля невеликого червоного карлика могла сформуватися планета розміром із Юпітер, адже такі планети не повинні тут існувати.

Виявлена масивна екзопланета, розмір якої схожий з Юпітером, обертається навколо невеликої зірки з малою масою і нове відкриття, опубліковане у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, кидає виклик теоріям формування екзопланет, пише Space.

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Астрономи вивчили дані космічного телескопа TESS, і з'ясували, що навколо відносно маленької зірки, що має приблизно 30% маси Сонця, обертається велика планета. Потім вчені використовували наземні телескопи і нові дані підтвердили відкриття.

Виявилося, що біля зірки червоного карлика під назвою TOI-4860 за 1,5 земних дня здійснює повний оберт великий газовий гігант, який приблизно на 25% менший за розмірами за Юпітер. Ця екзопланета отримала назву TOI-4860 b і через те, що вона дуже близько розташована до своєї зірки, її класифікували, як "теплий Юпітер".

Те, що біля такого червоного карлика було знайдено велику планету, дуже здивувало астрономів. Річ у тім, що згідно з теорією формування планет, об'єкти такого розміру не повинні з'являтися поруч із маломасивними зірками. Але ще більше астрономів здивував той факт, що TOI-4860 b складається з великої кількості металів (таким терміном в астрономії називають усі елементи, які важчі за гелій і водень).

Астрономи не розуміють, як біля невеликого червоного карлика могла сформуватися планета розміром з Юпітер, адже такі планети не повинні тут перебувати Фото: space.com

Згідно з головною теорією формування планет, що меншу масу має зірка, то меншу масу має і її протопланетний диск, у якому формуються планети. Тобто якщо зірка маленька, то біля неї не може з'явитися газовий гігант, схожий на Юпітер.

За словами вчених, вони вперше виявили зірку, яка "руйнує" цю теорію, та до того ж червоний карлик TOI-4860 є зіркою з найменшою масою, навколо якої обертається екзопланета з такою великою масою з відомих астрономам.

Яким чином TOI-4860 b з'явилася поруч із маленьким червоним карликом поки що залишається загадкою, але вчені мають деякі припущення.

Астрономи з'ясували, що хімічний склад планет дуже схожий на склад її батьківської зірки, тобто вони мають багато металів. Тож, можливо, каталізатором для прискорення процесу формування планети якраз і послужила наявність великої кількості важких елементів у її зірки.

Вчені вважають, що ця зоряна система особливо корисна для вивчення атмосфер такого типу планет і кращого розуміння того, як з'являються такі газові гіганти. Тепер астрономи збираються знайти в інших зоряних системах схожі приклади існування великих планет поруч із дуже маленькими зірками.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чи може величезна чорна діра "проковтнути" весь Всесвіт. Чорні діри можуть поглинати зірки, планети та інші чорні діри, але чи можуть такі надмасивні об'єкти зробити щось подібне з усім відомим космосом?