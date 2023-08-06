Космічна катастрофа: чи може величезна чорна діра "проковтнути" весь Всесвіт

Чорні діри можуть поглинати зірки, планети та інші чорні діри, але чи можуть такі надмасивні об'єкти зробити щось подібне з усім відомим космосом?

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Чорними дірами називаються об'єкти, які мають величезну щільність і неймовірно сильну гравітацію. Тому вони здатні притягувати до себе навколишню матерію, і це не тільки хмари з газу і пилу, а й зірки, планети та інші чорні діри. Коли подібні об'єкти підходять занадто близько і перетинають горизонт подій чорної діри, то вони вже не можуть вирватися назад і стають "обідом" для космічних монстрів. Але чи може величезна чорна діра по частинах "проковтнути" весь Всесвіт? На це запитання відповіли вчені для видання Live Science.

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Чи може величезна чорна діра поглинути Всесвіт?

За словами Гаурава Кханни з Університету штату Род-Айленд, США, чорні діри є продуктом смерті величезних зірок. Коли ці зірки вибухнули надновими, то під дією гравітації їхні залишки стискаються і з'являється дуже щільний об'єкт, що має дуже сильну гравітацію. Деякі люди вважають, що чорні діри можуть проковтнути весь космос або ж окремі галактики. Але насправді це неможливо і для цього є свої причини.

Чорні діри можуть "проковтнути" тільки ті об'єкти, які знаходяться дуже близько від них. Зокрема, ці об'єкти мають перетнути таку невидиму межу в чорній дірі, як горизонт подій. Подолавши цю межу вже ніщо не покине межі чорної діри, навіть частинки світла — фотони.

"Якщо чорна діра має масу Сонця, тобто це чорна діра зоряної маси, то її горизонт подій знаходиться на відстані приблизно 3 км від центру цього об'єкта. Але бувають і набагато менші чорні діри, які мають масу, наприклад, Землі, і в них горизонт подій може становити всього 5-10 см", — каже Кханна.

За словами вченого, гравітація таких чорних дір може впливати на рух зірок і планет, які знаходяться поруч, але такі чорні діри не можуть їх поглинути.

Деякі люди вважають, що чорні діри можуть проковтнути весь космос або ж окремі галактики. Але насправді це неможливо і для цього є свої причини Фото: wikipedia

Чи може чорна діра поглинути Землю?

Пол Делані з Йоркського університету, США, пояснює, що якби Сонце перетворилося на чорну діру, то із Землею нічого б не сталося — вона б продовжила свій орбітальний рух. Єдине, що на планеті стало б темно і дуже холодно. Але така чорна діра не зможе поглинути Землю.

Найбільшою з відомих чорних дір є об'єкт під назвою TON 618, який має масу в 40 млрд разів більшу за масу Сонця. Вчені вважають, що розмір цієї чорної діри знаходиться дуже близько до межі, яка визначає максимальних розмір таких об'єктів.

Вважається, що чорні діри не тільки поглинають навколишню матерію, а й виділяють величезну кількість випромінювання, що виходить з їхніх акреційних дисків, де ця матерія кружляє навколо чорної діри. Подібне випромінювання нагріває та іонізує навколишню матерію і це уповільнює швидкість падіння цієї речовини вглиб космічного монстра. Тобто відбувається процес своєрідної саморегуляції росту чорних дір, тому вони не можуть "проковтнути" цілі галактики, і звісно ж ніколи не зможуть поглинути весь Всесвіт, навіть по частинах.

Що якщо Всесвіт уже перебуває в чорній дірі?

За словами Кханни, не варто забувати про те, що Всесвіт постійно розширюється, а це означає, що багато об'єктів віддаляються один від одного. Таким чином шанси на те, що величезна чорна діра якимось чином зможе почати поглинання великих об'єктів, знижуються. Для того, щоб чорні діри почали харчуватися цілими галактиками, має статися щось неймовірне в космосі, і вчені вважають, що, найімовірніше, такого не станеться.

"Переживати не варто. Жодна гігантська чорна діра не зможе "пообідати" всім космосом. Турбуватися в даному випадку не варто, звісно, якщо вже весь Всесвіт не перебуває всередині гігантської чорної діри, але ми про це поки що не знаємо", — каже Кханна.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили найсильніше випромінювання, що виходить від Сонця, але як воно з'являється, поки невідомо.

Також Фокус писав про те, що астрономи назвали приблизну кількість галактик, які існують у видимому нам Всесвіті. Також вчені назвали ті галактики, які можна вважати найбільшими.