Вкрай рідкісна і світить як лампочка: що науці відомо про загадкову кульову блискавку (відео)

Навіть маючи наукове відео цього загадкового явища, дослідникам все ще відомо про нього вкрай мало.

Кульова блискавка являє собою одне з тих явищ, які оповиті безліччю неймовірних деталей. Хтось описує її, як плавучу світлу сферу плазми, що плаває і здатна вибухнути без чіткого пояснення. Інші ж це явище розглядають як чудесну і моторошну подію або жахливу ознаку, що залишає за собою смерть і руйнування. Крім того, деякі запевняють, що після вибуху кульова блискавка навіть залишає запах сірки, пише IFLScience.

Незважаючи на те, що таємниця кульової блискавки вкрита безліччю химерних історій, усі вчені згодні, що кульові блискавки цілком реальні, хоча і вкрай рідкісні. Однак досі вчені не зовсім розуміють, як саме вони формуються.

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Саме по собі це явище пов'язане з електричними бурями, подібними до незвичайного явища, відомого як вогні Святого Ельма, хоч і зовсім не пов'язані з ним. Зазначимо, що вченим у лабораторних умовах вдалося створити кулі плазми одразу кількома способами — це зміцнило докази на користь існування кульових блискавок, проте все ще немає жодних підстав вважати, що механізм, виявлений у лабораторії, також відбувається і в природі.

Наукове відео кульової блискавки

У 2012 році вченим вдалося зняти удар блискавки, що залишив після себе сферу, що літає. Відео було зроблено дослідниками Північно-Західного педагогічного університету в Ланьчжоу (Китай), коли вони встановили камеру і спектрометр для вивчення блискавок на плато Цинхай — у цьому районі блискавки трапляються часто.

У результаті вченим вдалося зняти приклад руху кульової блискавки. Відео було знято з відстані близько 900 метрів і показує світіння близько 5 метрів — насправді вчені очікують, що реальна кульова блискавка буде трохи меншою за цей розмір. Далі вчені проаналізували дані, отримані за допомогою спектрометра, і дійшли висновку, що ця куля містить кремній, залізо і кальцій.

Ці елементи у великій кількості містяться в ґрунті, а тому вчені вважають, що кульова блискавка може бути результатом регулярних ударів блискавки в землю і випаровування ґрунту. Пари кремнію взаємодіють з киснем повітря, що і створює тепло і світіння. Зазначимо, що цей сценарій також узгоджується з однією з можливих гіпотез про те, як може формуватися кульова блискавка. Утім, дослідники зазначають, що також існує й низка інших гіпотез.

Побачити кульову блискавку

Дослідники не змогли розібрати, як далеко від землі перебувала кульова блискавка, проте вона пропливла близько 10 метрів по горизонталі, а потім піднялася на висоту близько 3 метрів. Учені зазначають, що спостерігати це явище надзвичайно складно, якщо не перебувати в цей момент близько. Водночас бути поруч занадто ризиковано і може обернутися травмами, а можливо навіть смертю.

За словами Марка Стенхоффа, який написав книгу про феномен кульового освітлення 1999 року, яскравість кульової блискавки, як правило, описується очевидцями як "порівнянна з яскравістю 100-ватної лампи". Це означає, що в умовах денного світла її було б досить складно розгледіти з великої відстані.

Дослідники також зазначають, що у більшості повідомлень вказується, що кульові блискавки переміщуються близько до землі, тому різноманітні перешкоди також суттєво обмежують відстані, на яких їх можна було б спостерігати.

Загалом феномен кульової блискавки все ще покритий безліччю різних таємничих деталей, які раз у раз продовжують спливати. Однак вчені все ще не готові остаточно відповісти на питання про те, як утворюються кульові блискавки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зафіксували унікальні кадри зворотного руху блискавки.