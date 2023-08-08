Гігантський короп і черепаха: екшн-камери на рибах і рептилія показали унікальний новий світ (відео)

Мешканець Флориди опустив камеру на вудці біля пірса в Мексиканській затоці і кинув поруч наживку. На несподіваний бенкет зібралися рідкісні тварини, такі як зелена черепаха.

Багато рибалок по всьому світу експериментують з екшн-камерами — кріплять їх до великих риб і тварин, таких як черепахи, яких вдається зловити. Не так давно ютюбер Ace Underwater спустив на вудці GoPro біля пірса в Наваррі (штат Флорида), щоб з'ясувати, що відбувається під водою. Відео він опублікував на своєму YouTube-каналі.

На знятих кадрах видно безліч морських мешканців у цій частині Мексиканської затоки. Потім він вирішив кинути наживку поруч із камерою — і тут з'явилися тварини, які трапляються не так вже й часто, наприклад зелена черепаха.

Підводні кадри, зняті камерою в Мексиканській затоці

Кілька років тому один з рибалок вирішив влаштувати експеримент і використати як наживку цілий шматок хліба. Він зловив великого коропа, а потім прикріпив до нього камеру, щоб зняти кадри з, можливо, ще більшими рибами.

GoPro на спині великого коропа

Риба виявилася непоганим оператором і плавно маневрувала під водою. Рибалки все ж були завбачливі та причепили волосінь до камери. На той час, коли GoPro витягли на берег, короп уже поплив, скинувши з себе зайвий вантаж і сховавшись після цієї дивної події.

Ютюбер The Fish Whisperer у 2019 році вирішив втілити в життя схожу ідею. Тільки замість риби прив'язав камеру GoPro до черепахи і зняв підводне життя місцевої водойми. Відео набрало мільйони переглядів.

Черепаха-оператор

Нагадаємо, що грізна акула-бик 8 разів атакувала рибальське судно. У США дрон, що летів над морем біля узбережжя Флориди, зняв велику акулу-бика, яка кілька разів намагалася атакувати рибальський човен із людьми на борту.

Також повідомлялося, що рибалка зняв рідкісних рожевих дельфінів у штаті Луїзіана.