Смертельна сутичка 20-метрових чудовиськ: гострі зуби Мегалодона проти потужних щелеп Мозазавра

Дослідники нарешті поставили крапку в цій битві морських титанів, якій не судилося збутися — хто ж здобув перемогу.

За всю історію свого існування наша планета бачила безліч різноманітних істот жахливих розмірів із надзвичайно гострими зубами та потужними щелепами. Наприклад, давно вимерлі Мегалодон і Мезозавр, пише IFLScience.

Цей гіпотетичний конфлікт навряд чи міг би статися насправді під водою, оскільки обидві ці істоти населяли нашу Землю в абсолютно різні епохи, проте кожна свого часу була грізною хижачкою і тримала водних мешканців у страху.

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Попри те, що ці доісторичні істоти ніколи насправді не зустрілися б, останні кілька років людство ставить собі питання: хто б здобув перемогу, якби цій епічній сутичці водних титанів все ж таки судилося збутися. Розберімось.

Мозазавр

Мозазавр, або "ящірка Маас", являє собою вимерлий вид морських ящірок, які жили на планеті в період між 82 і 66 мільйонами років тому в пізньому крейдяному періоді. Вони мали дивовижне тіло, потужні щелепи та грізні зуби, що безсумнівно робило їх головним хижаком у своїй екосистемі.

Вчені вважають, що ці гігантські рептилії могли досягати від 11 до 17 метрів завдовжки й були широко поширені у Світовому океані, проте найчастіше, очевидно, зустрічалися в більш дрібних водах навколо Європи. Таким чином вчені вважають, водні рептилії навряд чи були глибоководними водолазами та вважали за краще полювати й маневрувати на поверхні, де і мешкала більша частина здобичі.

Мозазаври володіли сильними ластами для руху і хвостом, який допомагав їм ефективно плавати. Деякі дослідники вважають, що ці хижаки могли розвивати неймовірну швидкість близько 48 кілометрів на годину і рухалися короткими ривками.

Також відомо, що мозазаври були озброєні 40-50 зубами довжиною близько 25-30 сантиметрів. Передбачається, що сила їхнього укусу могла становити від 13 до 16 тисяч фунтів на квадратний дюйм. Для порівняння, сучасні крокодили здатні чинити тиск лише 3 700 фунтів на квадратний дюйм.

Мегалодон

Мегалодон же являли собою масивних макрелевих акул, які домінували в океанах приблизно від 23 до 3,6 мільйона років тому, в епоху міоцену і пліоцену. Їх часто вважають одними з найбільших хижаків, які коли-небудь жили на Землі.

Оцінки дослідників вказують, що тіла цих гігантських акул могли досягати рекордних 18,3 метра, що давало їм неймовірну перевагу з погляду маси та сили. Дослідники вважають, що щелепи мегалодон були озброєні 18-сантиметровими зубами, якими ці хижаки могли трощити кістки та розривати плоть. Передбачається, що сила їхнього укусу дорівнювала 40 000 фунтів на квадратний дюйм.

Вчені вважають, що ці доісторичні акули безсумнівно були хижаками вищого порядку, і харчувалися морськими ссавцями, такими як кити. Зазначимо, що скам'янілості мегалодон було виявлено в усьому світі, а тому вважається, що вони борознили Світовий океан і розвивали крейсерську швидкість близько 5,8 кілометра на годину. Утім, учені вважають, що вони були здатні на сплески швидкості, приблизно так само, як сучасні білі акули. Однак учені досі не знають, яку максимальну швидкість могли розвивати ці доісторичні хижаки.

Однак мегалодони були справді гігантами, вчені оцінюють їхню масу приблизно в 61,6 метричних тонни, що приблизно дорівнює вазі 10 африканських слонів або 34 великих білих акул.

Хто переможе: мегалодон чи мозазавр

Це протистояння всього лише гіпотетичне, а тому відповідні атрибути цих істот відіграють важливу роль у визначенні результату. Наприклад, спритність мозазавра та його рептильна броня потенційно могли забезпечити перевагу в маневровості та захисті від потужних укусів мегалодона. Однак з іншого боку, величезний розмір мегалодона і його неймовірна сила укусу роблять його вельми грізним супротивником — фактично одного влучного укусу може бути достатньо, щоб ця сутичка закінчилася швидко і криваво.

При цьому важливим фактором є й обрана арена, де зустрілися б ці морські гіганти. Наприклад, мегалодони важчі та менш рухливі, ніж мозазаври, які еволюціонували, щоб полювати в більш дрібних водах. Тобто, рептилії мали б певну перевагу, якби вони опинилися на мілководді, водночас у глибшій відкритій воді перевага, безсумнівно, була б у мегалодона.

Дослідники вважають, той факт, що мегалодон був вищим хижаком і у нього не було суперників або чогось, що становило б для нього загрозу. Йому не було рівних, а його дієта фактично складалася з великих ссавців, таких як кити, що робило його більш звичним до зіткнень з великими мешканцями морів. При цьому мозазавр, навпаки, повинен був розробити деякі захисні реакції, щоб уникнути конфлікту з потенційними суперниками — це зробило б його вельми обережним мисливцем. Виходячи з усього цього, вчені припускають, що в цій битві морських гігантів, імовірно, перемогу б здобув мегалодон, оскільки поводився б агресивніше, ніж конкурент.

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